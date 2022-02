Odriozola: «Veo absolutamente todos los partidos del Real Madrid»

Álvaro Odriozola atraviesa una etapa de felicidad en su carrera profesional, coincidente con la cesión a la Fiorentina desde el Real Madrid. El lateral derecho donostiarra se está poniendo ‘morado’ a jugar en Italia, pero no descuida la actualidad del equipo que cuenta con sus derechos en propiedad y en el que quiere continuar con su carrera deportiva con más oportunidades.

«Veo absolutamente todos los partidos del Real Madrid. Cuando me coincide con los de la Fiorentina me los veo por la noche y, por supuesto, que no quito el ojo de todo lo que pasa en el día a día», afirma Odriozola a OKDIARIO. «Me dio pena el otro día contra contra el PSG, sobre todo el gol en los últimos minutos. Pero como dijo Casemiro, la Champions es territorio del Real Madrid y queda la vuelta. Estoy seguro de que van a dar la cara porque el Madrid siempre lo ha hecho y ese es su ADN», añade, demostrando que está muy pendiente de todo lo que sucede alrededor del Madrid.