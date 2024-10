Nueva oportunidad para Ceballos

Dani Ceballos, a las puertas de otro parón internacional, comienza su camino hacia una nueva oportunidad. Se ha recuperado de su lesión en el tobillo en tiempo récord con el objetivo de ganarse la confianza de Carlo Ancelotti para saborear más minutos de juego con la camiseta del Real Madrid. El mediocentro utrerano ha vuelto este viernes a una convocatoria del equipo blanco.

Ceballos ha vuelto a una convocatoria del Real Madrid poco más de un mes después de su lesión en el tobillo. Sucedió el pasado 1 de septiembre en el encuentro que los blancos jugaron contra el Real Betis en el Santiago Bernabéu. El de Utrera sufrió un esguince grado III con afectación de los ligamentos en el tobillo derecho. Se esperaba que Dani estuviese fuera de los terrenos de juego durante dos meses, pero se ha recuperado mucho antes de lo esperado, y un mes después ya está de vuelta.

En ese encuentro contra el Betis, Dani Ceballos disfrutó de su primera titularidad oficial esta temporada. Pero tuvo la mala suerte de solamente durar 65 minutos sobre el verde hasta caer lesionado. Dejó grandes detalles sobre el campo y el Bernabéu ovacionó algunos de sus recortes y regates.

Un partido que fue muy especial para un Dani Ceballos que vivió un tramo final de mercado de locura. Unos últimos días donde se hablaba de un posible fichaje del utrerano por el Real Betis. El cuadro andaluz había vendido a Fekir y necesitaba un recambio a la altura. Ceballos era una de las opciones, pero el Madrid y Carlo Ancelotti no le abrieron la puerta de salida. Finalmente, Lo Celso ocupó ese lugar en el conjunto verdiblanco.

Ceballos busca otra oportunidad

Ancelotti premió a Ceballos con esa titularidad, precisamente ante el Betis, una vez se cerró el mercado. Pero esa maldita lesión en su tobillo cortó la regularidad de un jugador que estaba peleando por minutos en un centro del campo muy falto de un bien pie del que puede presumir el andaluz.

Antes de ese partido contra el Betis, Dani Ceballos disputó tres minutos en la Supercopa de España y seis contra el Valladolid. Contra el Mallorca y Las Palmas se quedó en el banquillo. Un jugador que hizo la pretemporada con el equipo desde el primer día, disputando 90 minutos contra el Milan, 77 ante el Barcelona y 90 frente al Chelsea.

A sus 28 años, Dani Ceballos espera una nueva oportunidad tras superar su lesión. Este sábado estará en el banquillo del Real Madrid en el duelo de los blancos contra el Villarreal en el Santiago Bernabéu. No saldrá de inicio, pero no se descarta que pueda tener minutos si el partido va por buen cauce. Pero lo lógico es que no regrese, ya que es pronto aún y el duelo será de máxima exigencia tras la derrota del Madrid en Lille.

Tras el partido contra el Villarreal, el Real Madrid tendrá que parar, ya que vuelven las selecciones. Los internacionales se marcharán con sus combinados y el resto se quedará trabajando en Valdebebas. Ese será el caso de Dani Ceballos, que trabajará como el que más para volver a ganarse la confianza de Carlo Ancelotti.

Un Dani Ceballos, que en su única titularidad esta temporada, precisamente en el partido que cayó lesionado, dejó muy buenas sensaciones sobre el terreno de juego. Hizo un gran partido y demostró que su juego puede hacer mucho bien a este Real Madrid, que tras la marcha de Kroos echa mucho de menos jugadores con el buen pie que tiene el andaluz

Tras el parón, el Real Madrid se medirá a Celta de Vigo, Dortmund, Barcelona, Valencia, Milan y Osasuna antes de afrontar otro parón internacional. Seis duelos de máxima exigencia donde Ceballos buscará su oportunidad entre las rotaciones de Ancelotti.