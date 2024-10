Ancelotti: «Estamos en el camino correcto y somos más fuertes que nunca»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a Real Madrid y Villarreal en el Santiago Bernabéu. Los blancos están obligados a ganar tras caer frente al Lille el pasado miércoles en la segunda jornada de la fase liga de la Champions.

«Lo están haciendo muy bien, siempre bien colocado en el campo. Mañana será un partido difícil, pero es una oportunidad nueva para tener una mejor versión. Reconectarse y volver a jugar bien al fútbol», comenzó el italiano hablando del partido contra el Villarreal.

«Cada uno puede opinar lo que quiera. La crítica, viendo lo del miércoles, es correcta. Hay que reconectarse y hay que hacerlo rápido. A ninguno nos gusta perder, pero tras una racha muy larga te puedes considerar invencible. No estamos donde queríamos estar, pero no estamos lejos del objetivo. Nos falta intensidad a nivel defensivo y ofensivo. Esto lo tenemos que mejorar», comentó el italiano.

Sobre lo que más le preocupa, fue claro: «Hay que preocuparse de la intensidad del balón y del aspecto defensivo. Por otro lado, habló de los pocos minutos que tiene Güler: «Tiene competencia. Ha salido en varios partidos titular y está teniendo más protagonismo que el año pasado».

«Puedes ser valiente defendiendo bien o saliendo a presionar arriba. Creo que todos los equipos que llegar al Bernabéu son valientes porque vienen a sacar puntos», comentó. Sobre como está, dijo que»muy bien». «Esta derrota puede ser una oportunidad si sabemos reaccionar y me ha gustado la reacción. Competimos hasta el final en Lille e hicimos crítica. Estamos en el camino correcto y somos más fuertes que nunca», añadió.

Sobre la ausencia de Mbappé con Francia, comentó lo siguiente: «No quiero opinar de lo que deciden los seleccionadores. Ha tenido un problema que todavía no está al cien por cien resuelto. Se ha entrenado con normalidad y no le convocaron». «No me gusta dar un juicio sobre otros entrenadores. El aspecto defensivo siempre es colectivo y no individual», continuó sobre el francés.

Ancelotti dejó claro que no falta un jugador de toque en el centro del campo: «Valverde, Camavinga, Modric y Bellingham tienen toque. Tchouaméni es fundamental defensivamente. Tenemos mucha calidad, aunque no lo estamos mostrando. No falta nada».

Sobre la memoria de la gente, no quiso entrar: «No me preocupa en absoluto. Lo que me preocupa es que queremos jugar mejor». Si la derrota ha venido bien, quiso esperar: «Veremos qué pasa. Los más tristes somos nosotros, pero vamos a buscar las soluciones».