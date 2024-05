Nadie lo entiende: la respuesta de Luis Enrique sobre Mbappé que ha descolocado a todos

Kylian Mbappé vive sus últimos días en París antes de, todo hace indicar, poner rumbo a Madrid y Luis Enrique tuvo una surrealista cuando fue cuestionado sobre ello en la rueda de prensa previa al duelo contra el Niza que el PSG disputa este jueves en Ligue 1. Este será el antepenúltimo partido de la estrella de Bondy en Francia, antes de cerrar el campeonato francés contra el Metz y la final de Copa que disputará el sábado 25 de mayo contra el Lyon y que será su despedida oficial como jugador parisino.

Kylian Mbappé sigue en el foco de la noticia en Francia después de que el pasado viernes anunciara su marcha del PSG el próximo mes de junio y de su posterior despedida el domingo en el Parque de los Príncipes. El jugador francés también quiso hablar sobre su marcha el domingo tras recibir el premio al mejor futbolista de la temporada en Francia y el martes Luis Enrique fue cuestionado sobre ello.

El entrenador asturiano apareció por la sala de prensa de la ciudad deportiva del PSG para ponerse delante de los periodistas después de varios encontronazos en los últimos días tras la eliminación en semifinales de Champions ante el Borussia Dortmund. A esto había que añadirle en esta ocasión el anunció de Mbappé, lo que suponía una mezcla explosiva para el ex seleccionador español.

Luis Enrique y Mbappé

Y Luis Enrique no defraudó en la rueda de prensa previa al partido contra el Niza que disputa este jueves el PSG. El técnico español fue cuestionado sobre la marcha de Mbappé rumbo al Real Madrid y el asturiano se salió por la tangente dando una respuesta surrealista que ha dado la vuelta al mundo.

«Hoy llueve, pero también es un día muy bonito porque se siente este aire diferente. Y me gustan los días lluviosos. Me recuerda a Gijón. Yo soy gijonés al 100%. ‘Playu’, como nos llamamos entre nosotros. Creo que he respondido perfectamente a lo que me preguntabas». Estas fueron las palabras de Luis Enrique para sorpresa de todos después de ser cuestionado sobre si Mbappé acabará fichando por el Real Madrid.

Avant le match en retard face à Nice, Luis Enrique a encore eu le droit à une question sur Kylian Mbappé. Mais cette fois-ci, le technicien du PSG a répondu complètement à côté. Une scène assez lunaire. pic.twitter.com/js2e6JZTXJ — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 14, 2024

Hace unos días, después de la despedida del delantero del Parque de los Príncipes, su entrenador quiso tener unas bonitas palabras después de un año de encontronazos originados después de que se filtrara que el galo no iba a renovar con el PSG.

«Entrenar a Kylian Mbappé fue un placer, siempre tuvo un comportamiento ejemplar. No tengo nada que reprochar al jugador, se comportó perfectamente», dijo en rueda de prensa minutos después de que la afición gala rindiera homenaje al de Bondy.

Los próximos pasos de Mbappé

Kylian Mbappé ya ha dado el primer paso confirmando que no renovará con el PSG y ahora todo hace indicar que habrá un tiempo de espera a que el Real Madrid dispute la final de la Champions para que se pueda anunciar el fichaje más esperado por el mundo del fútbol en los últimos años. Desde Francia ya aseguraron que «había que cumplir un protocolo» y esto lo está haciendo a la perfección el futbolista.

Tras anunciar su adiós y despedirse de su afición, Mbappé también habló sobre el futuro «excitante» que le espera tras recoger el premio que le acredita como el mejor futbolista de la Ligue 1 de la presente temporada (ha ganado un total de cinco). El de Bondy aprovechó la ocasión para volver a despedirse.

«En la vida hay que tomarse tiempo para todo. Lo único que hay que saber es que me voy del PSG. El resto, quizás no sea el momento de saberlo», dijo sobre el anuncio oficial de su fichaje por el Real Madrid, que podría llegar en la primera semana de junio, días en los que incluso podrían aprovechar las dos partes para ser presentado antes de la Eurocopa, que arranca el 14 de junio en Alemania.

«Desde el momento en que la gente te da amor, nunca intentas calcularlo. Sólo puedo ser feliz con lo que he recibido», dijo sobre el homenaje de su afición antes de dejar claro: «Lo que viene es muy emocionante». Tras esto, Mbappé quiso repetirse y volverlo a dejar claro: «El nuevo capítulo será muy emocionante, excitante».

Mbappé también habló sobre la opción de jugar los Juegos Olímpicos con Francia, algo que parece difícil teniendo en cuenta que también juega la Eurocopa con Francia y tendrá que realizar la pretemporada con su nuevo equipo. «Todo el mundo conoce la situación. No es una decisión que dependa de mí. Pase lo que pase, seré feliz. Los Juegos Olímpicos van más allá de que yo esté o no. Espero que demostremos que Francia es un país de deporte y que sabemos acoger al mundo», cerró ante los periodistas en uno de sus últimos actos en Francia como jugador del PSG.