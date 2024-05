Tebas da por hecho el fichaje de Mbappé: «Jugará en el Real Madrid la temporada que viene»

El futuro de Kylian Mbappé pasa por el Real Madrid, hasta Javier Tebas, presidente de la Liga, da por hecho que el año que viene jugará en el Santiago Bernabéu. La única duda que queda por resolver después de que el delantero comunicara su adiós del Paris Saint Germain al final de la temporada, es cuándo se anunciará su fichaje. Con la final de la Champions a la vuelta de la esquina y la Eurocopa poco después apenas quedan fechas libres para presentar al jugador.

El internacional francés no quiere dar pistas sobre su futuro, aunque como dijo Luis Enrique, «todos tenemos claro dónde va». Ese destino que «viene ahora es super emocionante», tal y como dijo el protagonista de esta historia en la gala de la Ligue 1. «Puedes prepararte lo que quieras, pero cuando llega el momento, siempre te hace sentir algo. He intentado llevar el campeonato lo más alto posible. Me voy con la cabeza bien alta», empezó diciendo el delantero del PSG.

«Puedes intentar anticipar todo lo que quieras, como he dicho. Voy a dejar mi país, que no había dejado antes, una nueva vida llega. Antes de jugadores, somos hombres, tenemos sentimientos, emociones… Esta profesión no te permite expresar todos lo que sientes. Hay una exigencia necesaria que te lo impide», continuó Mbappé antes de dar las gracias a todos los integrantes del club, desde el entrenador al Emir de Qatar, pasando por el cuerpo médico, directores deportivos y el presidente, Nasser Al-Khelaifi.

«Quiero dar las gracias a todos en el club, ya sea al entrenador, que siempre ha confiado en mí, al personal, al cuerpo médico, a todos en el club, a los directores deportivos o al presidente. Al accionista que confió en mí, a Su Alteza el Emir que vino a buscarme cuando tenía 18 años e invirtió en mí», dijo el futbolista, que vestirá de blanco la próxima temporada. «Todo lo que viene ahora es super emocionante, pero no estoy aquí para hablar de eso», concluyó.

Tebas anuncia el fichaje de Mbappé

Javier Tebas concedió una entrevista al diario Olé de Argentina y cuando le preguntaron por Kylian Mbappé, su respuesta fue clara: «En el Real Madrid el año que viene, la temporada que viene. Es uno de los mejores del mundo, pero bueno, también están Vinicius y Bellingham. El Madrid va a tener una gran plantilla. Claro que eso no da garantías de dar campeonatos».

Además, el presidente de la Liga señaló que ha firmado por cinco temporadas: «Hombre, si ha firmado cinco temporadas de contrato, tiene cinco temporadas de oportunidades para ganarla», dijo en referencia a la posibilidad de que el delantero gane la Champions con el Real Madrid. Tebas también tuvo palabras de elogio para el club blanco por sus grandes remontadas europeas.

«La épica es algo que se podría decir que está dentro del Real Madrid. Porque va ocurriendo temporada tras temporada. Y se va haciendo campeón de las cuestiones. A veces no lo consigue todo, pero la mayoría de las veces gana. Esto marca un poco la vigencia de la Liga, ¿no?», explicó Tebas. Por último, el abogado habló de la calidad que hay en la Liga: «Nosotros hacemos una gran competición y vamos llevando jugadores. Y siempre aparecen nuevos futbolistas. En el Barça ya vi a Yamal de chico, a Pedri y a Gavi. Y en el Madrid, Vinicius, Bellingham y en lo que viene Mbappé».