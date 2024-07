Nadie da crédito a esto que ha hecho el padre de Mbappé nada más llegar a la tienda del Real Madrid

Kylian Mbappé es el hombre del momento en el Real Madrid después de una espectacular presentación en el que se metió a la afición en el bolsillo. El jugador francés ya ha iniciado sus vacaciones a la espera de su regreso a primeros de agosto para la pretemporada en Valdebebas. Mientras tanto, se ha hecho viral un vídeo de su padre comprando camisetas en la tienda oficial del club tras su puesta de largo como jugador del conjunto blanco.

Kylian Mbappé está en boca de todo el mundo después de vestirse por primera vez de blanco el pasado martes en una presentación estelar. El Bernabéu se abarrotó para recibir al francés en su primer día de blanco y sus palabras en un perfecto castellano en la rueda de prensa posterior le ha hecho ganarse a los escépticos que quedaban después de su fichaje frustrado en 2022. Así que la era Mbappé arrancó de la mejor forma posible en Madrid en un día que ya es historia del club.

Además de Mbappé, también se ha hablado mucho de la emoción de su madre, Fayza Lamari, y de su padre, Wilfred Mbappé, que vieron sobre el césped del Bernabéu y desde primera fila como su hijo cumplía su sueño de niño de jugar en el Real Madrid. La emoción de sus padres también dejaban claro el sentir de una familia que ha sido recibida con los brazos abiertos por la ciudad.

La acción viral del padre de Mbappé

De hecho, el padre de Mbappé se ha hecho viral por un gesto que también resume la emoción de la familia por el fichaje de la estrella por el Real Madrid. Minutos después de la presentación, y mientras su hijo comparecía ante los medios de comunicación, Wilfred fue cazado en la tienda oficial del club comprando camisetas de su hijo.

El padre de Mbappé se llevó más de 100 camisetas del futbolista y tuvo que ser escoltado a la salida de la tienda ante el revuelo que generó, según se puede comprobar en un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales y que deja claro el clamor que hay en el madridismo con respecto a la figura del francés, que llega a Madrid para seguir agrandando la leyenda del club blanco.

Según informó Defensa Central, Wilfred Mbappé compró estas camisetas para regalárselas a los niños de la fundación que tiene el futbolista, Inspired by KM, que también estuvieron presentes en las gradas del Bernabéu para ver la puesta de largo del de Bondy.

La madre de Mbappé habla sobre la presentación

Fayza Lamari concedió una entrevista a Le Parisien después de la presentación de Mbappé como jugador del Real Madrid. La madre del jugador habló sobre la emoción que vivieron en el Bernabéu y los motivos por los que no fichó por el conjunto blanco en verano de 2022.

«Escucha, ya no lloro, ¡no está mal! En el día de la presentación, las lágrimas empezaron a brotar por la mañana, no sé por qué, quizá estaba cansado… Su padre se derrumbó en la final del Mundial, pero yo nunca había llorado por Kylian. Pero esto era diferente, era una mezcla de todo tipo de cosas. Ya está», dijo sobre su imagen viral llorando mientras su hijo hablaba ante un Bernabéu abarrotado.

La madre del futbolista también habló del sueño cumplido de su hijo de fichar por el Real Madrid. «Creo que por eso lloraba el martes. Kylian ha hecho de su sueño una meta y siempre se ha dado los medios para conseguirlo. También ha tenido suerte. Pero la suerte hay que crearla. El martes, no fui la única que se emocionó. Todos nuestros amigos, todas las personas que le conocieron cuando era pequeño, se decían: ‘Vaya, lo ha conseguido, está ahí», opinó.

Fayza Lamari también habló sobre el fichaje frustrado en 2022, fecha en la que decidió renovar dos años más con el PSG cuando lo tenía hecho con el Real Madrid. «No, no hay que lamentarse. Cuando has nacido en París y crecido en Bondy, jugar en el Parque de los Príncipes es todo un acontecimiento. Kylian nunca ha mentido. Siempre le dijo al presidente que un día iría al Real Madrid. Por supuesto, cuando eso ocurre, es complicado. Pero aparte del Madrid, nunca habría dejado París. No ha sido fácil, pero no hay remordimientos, sólo grandes emociones. Ha sido muy, muy difícil para Kylian, eso está claro», cerró.