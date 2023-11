Nacho: «Si Puyol quiere hablar con Vinicius es cosa suya, aquí está bien cuidado»

Nacho Fernández fue el jugador del Real Madrid encargado de atender a los medios de comunicación en la previa del duelo que enfrentará a los blancos con el Sporting de Braga en el Santiago Bernabéu. Tras empatar ante el Rayo, los madridistas buscan tres puntos que les dé confianza y la clasificación matemática para los octavos de final de la máxima competición continental. El capitán habló sobre las últimos polémicas con Vinicius ante los medios.

«Sabemos la importancia que tiene para el Real Madrid. Sabemos que es muy importante porque podemos clasificarnos», comenzó Nacho Fernández la rueda de prensa previa al duelo contra el Braga en una rueda de prensa en la que se habló mucho sobre Vinicius.

Sobre el primer partido de Güler con el Real Madrid fue claro: «Es muy joven, tiene un talento increíble. Tiene unas características para jugar en el Real Madrid. Ya está recuperado y tenemos ganas de verle jugar. Tiene un potencial increíble». Nacho también habló de Bellingham: «Tiene ADN Real Madrid. Lo que le importa es competir y ganar. Ha empezado de la mejor manera ayudando al equipo. Él solito ha demostrado que está preparado y es una gran alegría. Es de los fichajes que más ha marcado aquí en los últimos años».

Sobre él, reconoció que está «feliz». «Estoy muy bien. El año pasado tuve la experiencia de estar preocupado. Quiero disfrutar el día a día, soy feliz. Ser el primer capitán es una motivación extra y tenemos toda la ilusión del mundo», aseguró.

«Durante toda mi vida mi papel ha sido diferente al de Modric. Siempre ha sido titular y yo siempre me he tenido que esforzar más. Siempre he conseguido darle la vuelta a la situación. Esta temporada, con las lesiones de compañeros, he podido jugar más. Estoy intentando disfrutar cada momento porque no quiero que me pasé lo del año pasado», añadió.

Nacho habla de Vinicius

«Es el tipo de jugador que siente más provocaciones que otros. Siempre le hablamos para que esté tranquilo y para que se enfoque en jugar. Poco a poco está cambiando. Es inevitable que entre en algún altercado, como todos. Si Puyol quiere hablar con él para motivarle perfecto, pero aquí está bien cuidado», afirmó sobre las últimas palabras de Puyol.

«Puede ser que en Champions esté como más calmado. No sé qué puede ser. Vinicius y el equipo trabajamos para que todo se suavice y se centre en jugar. Entre todos vamos a luchar por ello», dijo.

«Hemos cambiado la manera de jugar. Benzema tiene unas características diferentes a las de Rodrygo y Vinicius. El empate contra el Rayo no es lo que queríamos, pero el equipo está en buena dinámica. Ambos van a meter muchos goles y generan mucho para el equipo», dijo sobre la influencia en Benzema y su ausencia en eta plantilla.

Nacho también opinó sobre la renovación de Ancelotti con el Real Madrid. «Es una persona hecha para estar en este club. Tiene mucho crédito por todo lo que ha ganado y mejor que se lo preguntéis a él», zanjó.