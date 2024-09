Munuera Montero y De Burgos Bengoetxea, el tándem arbitral del Real Madrid-Espanyol

Ya se conocen las designaciones arbitrales de la jornada 6 de la Liga EA Sports, que se celebrará desde este viernes hasta el próximo lunes. El encargado de impartir justicia en el Real Madrid-Espanyol será Munuera Montero, colegiado jiennense que dio la vuelta al mundo por el famoso «todo OK José Luis», y Ricardo de Burgos Bengoetxea estará desde el VAR.

Hay que recordar que Munuera Montero nunca pronunció esa frase, sino el colegiado que estaba en Las Rozas, que no consideró suficiente para pitar penalti un derribo del portero de la Real Sociedad a Vinicius Junior en un partido contra los vascos en 2019. Cuando concluyó la revisión fue cuando le llamó por su nombre de pila para decirle que todo estaba en orden.

En el VAR de este Real Madrid-Espanyol, que se jugará este sábado 21 de septiembre a las 21:00 horas, estará Ricardo de Burgos Bengoetxea, polémico colegiado, con muchas decisiones en contra del equipo blanco en los últimos tiempos. Este colegiado estará en el VAR, en Las Rozas, pero es también de malos recuerdos para el Real Madrid, con muchas acciones en contra en Clásicos, partidos de Liga o el famoso encuentro de Mestalla, donde expulsó a Vinicius pese a todo lo que ocurrió aquél día.

Entre su currículum, De Burgos Bengoetxea tiene el dudoso honor de haber desquiciado a un entrenador tan tranquilo y tan poco polémico como Carlo Ancelotti. Fue en un empate ante el Sevilla, también con un arbitraje muy discutido, en el que Ancelotti llegó a gritar al árbitro que no le tocara ante el intento de este árbitro de explicarle una acción.

De Burgos estará en el VAR, en el campo dirigirá el encuentro como árbitro principal Munuera Montero, un colegiado en claro ascenso en el fútbol español. Este árbitro dirigió la última final de Copa y lleva ya nueve temporadas en Primera División. Tiene experiencia en grandes partidos como derbis madrileños y Clásicos entre Real Madrid y Barcelona, a los que arbitró en Supercopa de España y Copa del Rey.

Nacido en Jaén en 1983, pero adscrito deportivamente a Córdoba, Munuera Montero se hizo famoso en España por el famoso «todo ok, José Luis». Él no dijo esa frase nunca, pero siempre le acompañará por ser el destinatario de ese mensaje en un Real Madrid-Real Sociedad. Melero López, que estaba en el VAR, le dijo esa frase cuando Munuera Montero no pitó un penalti clamoroso de Rulli, portero del equipo vasco, a Vinicius.

A Munuera Montero le considera el Comité de Árbitros un colegiado ya con relevancia en la élite, capaz de soportar la presión y listo ya para dirigir grandes partidos durante una temporada.

Otros árbitros de la jornada 6 de Liga

Por su parte, el Villarreal-Barcelona (domingo 22 a las 18:30 horas) lo dirigirá el balear Busquets Ferrer, con Iglesias Villanueva en el VAR. El Rayo Vallecano-Atlético de Madrid lo arbitrará Melero López con Figueroa Vázquez encargado del videoarbitraje.

En el resto de la jornada, Alberola Rojas arbitrará el Alavés-Sevilla, Cuadra Fernández el Valladolid-Real Sociedad, Díaz de Mera el Osasuna-Las Palmas, Hernández Hernández el Valencia-Girona, Cordero Vega el derbi madrileño entre Getafe y Leganés, Sánchez Martínez el Athletic-Celta de Vigo y García Verdura el Betis-Mallorca.