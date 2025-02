Muñiz Ruiz aprieta la Liga

El Real Madrid cayó en Barcelona frente al Espanyol, en un partido en el que no tuvieron el día. Fueron superiores, asediaron la portería de Joan García, las tuvieron de todos los colores… pero acabaron perdiendo 1-0. El conjunto blanco no encontró la efectividad para superar a un conjunto perico que se vio además beneficiado de una actuación dantesca de Muñiz Ruiz, principal protagonista del partido junto a Carlos Romero.

Ancelotti sabía que no se lo pondrían nada fácil en Cornellá, por lo que sacó todas sus armas para intentar ganar a un Espanyol que llegaba en descenso. Sólo Fran García aparecía como gran novedad en un once del que se quedaba fuera Asencio, aunque entraría a los pocos minutos de juego por la lesión de Rüdiger. Pese a que el italiano puso todas sus armas sobre el césped, no le salió especialmente bien.

El conjunto blanco se acercó en la primera parte en contadas ocasiones al área, aunque cuando lo hizo fue con mucho peligro… y con polémica. Durante la segunda, insistieron más sobre el área de Joan García, aunque les faltó claridad en muchas ocasiones y, cuando las tuvieron, se encontraron con el meta o con los palos.

No fue la noche más efectiva de los tres de arriba del Real Madrid, con Vinicius sin generar apenas y con Mbappé y Rodrygo topándose con Joan García, que volvió a demostrar ser un porterazo, y con los palos. Tanto el francés como el brasileño fueron los más insistentes, con ocasiones muy claras sobre todo en la segunda mitad. Pero no hubo forma de derribar el muro.

Contribuyó, y mucho, la actuación de Muñiz Ruiz, que hizo de juez de la Liga para permitir que el Atlético de Madrid se acerque al liderato y que el Barcelona pueda hacer lo propio si gana el domingo al Alavés. El colegiado, cuyo historial era más que cuestionable, se erigió como el protagonista del partido debido a todas las decisiones equivocadas que tomó, que terminaron siendo claves.

Muñiz Ruiz sentencia al Madrid

Había miedo a Muñiz Ruiz y con razón. Volvió a confirmar que es uno de los peores árbitros de Primera División, a pesar de la insistencia de Medina Cantalejo para designarle en partidos importantes. Acertó al anular un gol a Vinicius por un forcejeo de Mbappé, pasó por alto un penalti claro por manos de Jofre –que desde el VAR tampoco quisieron pitar– y otra posible pena máxima sobre Mbappé.

Aunque lo más gordo, como si no fuera ya suficiente el obviar un penalti clarísimo, fue la decisión de no expulsar a Carlos Romero por una entrada criminal a Mbappé. Se iba a la contra el francés y, desde atrás, sabiendo que no llegaría a cortar el balón y con el único objetivo de derribarle, se lanzó con los tacos por delante, impactando en su gemelo. Lo vio Muñiz, pero dejó seguir y, después, le amonestó.

A pesar de que se puso en riesgo la integridad del jugador, nadie le llamó desde el VAR. Y para colmo, Carlos Romero fue el jugador que marcó después el gol de la victoria. De regatear una expulsión más que clara, a hacer tanto que definió el partido para los espanyolistas.

Rüdiger hace saltar las alarmas

Antonio Rüdiger conmocionó al madridismo a los 14 minutos de juego. Se fue al suelo, aquejado del bíceps femoral de su pierna derecha. Todo, a falta de una semana para el derbi frente al Atlético y a 10 días de medirse al Manchester City. El alemán sufrió la excesiva carga de partidos, puesto que es uno de los principales damnificados del calendario infernal de esta temporada, en la que además los blancos han perdido a casi toda su línea defensiva.

Su lesión dio entrada a Asencio, que volvió a demostrar que tiene calidad para contar con mucha más confianza en este equipo y que volvió, por su parte, a retratar a Tchouaméni.

