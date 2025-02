Muñiz Ruiz anula un gol al Real Madrid por una falta previa de Mbappé en un forcejeo con Pol Lozano

El Real Madrid se adelantó en Cornellá-El Prat con un gol de Vinicius que no subió al marcador. El conjunto blanco vio como el tanto del brasileño quedaba en nada por una falta previa de Mbappé. Se trataba de un forcejeo, iniciado por el defensa del Espanyol Pol Lozano y que se prolongó hasta que el francés se lo quitó de encima con un empujón. Inmediatamente después, Vinicius chutó y el balón acabó dentro de la portería de Joan García.

Muñiz Ruiz no tardó en decidir que había falta de Mbappé. La estrella del Real Madrid se enzarzó con Lozano en un agarrón iniciado por el central, pero que acabó cuando el futbolista decidió empujarle. Dado que el balón se encontraba justo al lado, el árbitro tuvo claro que no debía subir al marcador y, desde la sala VAR, no hicieron más que confirmarle lo que había decidido desde un primer momento.

Mbappé estaba en la frontal del área con el balón y abrió para Vinicius. Fue entonces cuando Pol Lozano enganchó cerca del cuello al francés, intentando evitar que progresara y el madridista acabó empujándole después de un forcejeo que se prolongó durante varios metros. Vinicius, al recibir el balón, realizó un recorte en el área que le dejó con opción de disparo y no perdonó.

Dura entrada de Pol Lozano a Vinicius

Además, minutos antes del gol, Vinicius sufrió una dura falta por parte del mismo Lozano. El jugador del Espanyol fue al suelo para sacar un balón y, cuando vio que iba contra el brasileño y que no llegaba al balón, encogió la pierna. Pese a ello, le clavó los tacos por encima del tobillo. La acción quizás no daba para roja, pero sí que era mínimo amarilla. Muñiz Ruiz no pitó ni falta.