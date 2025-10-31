Muere un aficionado del Real Madrid tras sufrir un paro cardíaco en el Clásico después del penalti de Mbappé

El madridismo está de luto. Igal Brodkin, aficionado del Real Madrid que formaba parte de la Peña Madridista de Israel, ha fallecido tras sufrir un paro cardíaco en el Santiago Bernabéu durante el Clásico del pasado domingo. Muchos de los presentes recordarán el momento en el que los servicios médicos acudieron a la grada y se llevaron a un aficionado, que se trataba de este israelí, fanático del club blanco desde hace muchos años.

De hecho, muchos de los asistentes llegaron a gritar al árbitro que parara el partido por ese incidente en la grada e incluso Courtois habló posteriormente con Soto Grado, que no debió enterarse de lo que estaba pasando porque no detuvo el Clásico. En el momento no se supo más sobre lo ocurrido, pero la Peña Madridista de Israel ha confirmado la peor de las noticias, el fallecimiento de Igal Brodkin a causa de ese fallo cardíaco.

Luto por el madridista Igal Brodkin

«La Peña Madridista de Israel, grupo oficial de aficionados del Real Madrid en Israel, lamenta profundamente el fallecimiento prematuro del madridista Yigal Brodkin, quien perdió la vida en el Santiago Bernabéu durante el Clásico del domingo. Yigal, ferviente seguidor del Real Madrid con todo su corazón, sufrió un paro cardíaco repentino durante el partido. A pesar de los esfuerzos inmediatos por reanimarlo, no se pudo salvar su vida», comienzan explicando en sus redes sociales.

Su hijo, Sean, escribió sobre él: «Mi padre era un ferviente seguidor del Real Madrid desde 2009. Nos transmitió su amor por el club a todos nosotros, toda nuestra familia somos madridistas apasionados. Llevo cada día conmigo un tatuaje del equipo en mi cuerpo como símbolo del profundo vínculo y admiración que sentimos como familia por el equipo. A lo largo de los años, mi padre cumplió un sueño: llevó a cada uno de sus hijos, y también a mi madre en varias ocasiones, a Madrid para ver jugar al Real Madrid. Esos viajes y experiencias fueron algunos de los momentos más felices de su vida».

«Desgraciadamente, durante uno de esos partidos, justo después de que Kylian Mbappé fallara un penalti, mi padre sufrió un paro cardíaco repentino dentro del estadio. A pesar de los esfuerzos inmediatos por reanimarlo, no fue posible salvarle la vida. Para nuestra familia, el Real Madrid no era solo un equipo, sino un vínculo común, una pasión de toda la vida que nos unía. El Real Madrid era, y siempre será, parte de lo que mi padre era y de lo que nosotros somos», finaliza el joven.