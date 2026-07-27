Mourinho ultima el amistoso contra el Leganés con mucho trabajo táctico y de balón

José Mourinho arrancó su tercera semana de entrenamientos al frente del Real Madrid. El entrenador portugués sigue sumando días con el nuevo Madrid en las instalaciones de la ciudad deportiva, la Ciudad Real Madrid. El portugués sigue poniendo a punto a los futbolistas que tiene por el momento a la espera que se incorporen los mundialistas, nuevos fichajes y los que aún están en fase de recuperación, con la mente puesta en el Leganés.

Tras dos semanas de entrenamientos, José Mourinho ya ha podido tomar buena nota de muchas cosas. El portugués pasa a examen a todos y cada uno de sus jugadores, sin importar el DNI, exigiendo el máximo a toda la plantilla para que lleguen todos en el mejor estado de forma posible al arranque de la competición, a mediados de agosto, en apenas tres semanas.

La sesión de este lunes, la primera de la tercera semana de entrenamientos del Real Madrid, comenzó como suele ser habitual en el gimnasio. Tras una activación y ejercicios específicos, los jugadores blancos saltaron al césped del Ciudad Real Madrid, entre los que hubo también un nutrido grupo de canteranos a los que monitoriza José Mourinho.

En la primera fase del entrenamiento hubo mucho trabajo de movilidad y ejercicios de posesión con finalización en porterías. Tras esto, la táctica imperó en la sesión, donde el balón fue el absoluto protagonista. Tras el trabajo táctico, Mourinho finalizó la jornada del lunes con intensos partidos entre los jugadores en campos con dimensiones reducidas, muy habituales para potenciar la precisión y la rápida toma de decisiones.

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Cabe destacar que, entre los futbolistas que se ejercitaron este lunes, no estuvieron al mismo ritmo que sus compañeros ni Ferland Mendy, ni Eder Militao y ni Rodrygo Goes. Los tres están ultimando sus procesos de recuperación para estar cuanto antes a las órdenes de José Mourinho. El central es al que se le espera antes, a finales de septiembre; mientras que el lateral tiene baja pautada hasta octubre; y en el caso del extremo, según su evolución, entre noviembre y diciembre.

El Real Madrid se prepara para enfrentarse este martes 28 de julio al Leganés, en un partido fijado a las 18:00 horas que se jugará nuevamente a puerta cerrada. Este será el segundo test de pretemporada del nuevo equipo de José Mourinho, tras empezar con victoria su camino ante el Alcorcón (1-0).

Este martes también se espera que se incorpore a los entrenamientos del Real Madrid uno de los nuevos fichajes blancos, otro mundialista, Denzel Dumfries. El internacional neerlandés se pondrá a las órdenes de José Mourinho para comenzar cuanto antes su puesta a punto. Por otro lado, también se espera a finales de esta semana la incorporación de otros dos mundialistas, tanto Antonio Rüdiger como Endrick.