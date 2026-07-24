José Mourinho ha iniciado su segunda etapa en el Real Madrid con un partido de entrenamiento ante el Alcorcón en el Alfredo di Stéfano. El técnico portugués tardaba en aparecer sobre el césped, puesto que lo hacía varios minutos después de que el equipo ya calentara. En el primer test de esta pretemporada, el luso contaba con hasta nueve futbolistas del primer equipo de inicio y dos canteranos: Gabri Valero y Cestero.
Mourinho arranca su segunda etapa en el Real Madrid con un partido de entrenamiento ante el Alcorcón
El técnico portugués ha contado con hasta nueve futbolistas del primer equipo y dos canteranos
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