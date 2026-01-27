Mourinho: «Arbeloa y Chivu son mis niños»

José Mourinho atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a Benfica y Real Madrid. El luso se vuelve a ver las caras con los blancos desde 2017, cuando se midió a los madridistas en la final de la Supercopa de Europa, donde los madridistas ganaron al Manchester United en Skopje, Macedonia. Los lusos necesitan ganar para tratar de clasificarse para el playoff de la Champions.

El luso comenzó analizando el encuentro contra el Real Madrid y la importancia del mismo: «Es difícil prever lo que puede pasar en el partido. Pueden ocurrir muchos fenómenos, pero hay algo que sigue siendo innegable: el juego. Nunca se sabe lo que puede ocurrir. Desarrollas tu propio plan de juego, pero hay una dosis importante de azar que no se puede predecir. Nos toca aceptar la naturaleza del fútbol, preparar el juego y afrontarlo con respeto. Los otros resultados no nos interesan, sólo ganando al final del juego podemos pensar si es favorable o no. Vamos a intentar ganar el partido sabiendo lo que hay al otro lado».

Sobre el caso Negreira y aquella rueda de prensa en la que se preguntaba «por qué», fue claro: «No me interesa. Vivo mi carrera día a día y lo que ha pasado ha pasado». Sobre el árbitro del encuentro, comentó lo siguiente: «Ya dije que no preocupa quién es el árbitro, muchas veces no sé ni quién es. Yo siempre creo que va a ser el mejor. Muchas veces hablo de árbitros, pero contra la Juventus dije que fue muy bueno. Antes del partido no me gusta comentar, después sí».

Sobre su reflexión acerca de los entrenadores jóvenes que están llegando a la Premier League, explicó lo siguiente: «Yo respeto mucho que queráis llevar las cosas en la dirección que os interesa. A mí me hicieron una pregunta y la respuesta fue en defensa de Spalletti, que no me sorprende que entrene a la Juventus. Lo que me sorprende es cuando un entrenador sin historia entrena a un gran club. En el año 2000, un gigante llamado Benfica llamó a un entrenador que no había hecho nada y dijo que no iba porque no quería ser entrenador asistente, pero me querían de primer entrenador. Me ha pasado a mí. Arbeloa y Chivu son mis niños. No son sólo ex jugadores míos, sino que son especiales. Hablando de Álvaro, puedo decir que desde el punto de vista humano ha sido mi favorito. No ha sido el mejor jugador que ha jugado para mí en el Real Madrid, pero sí de los mejores hombres. Es el último al que podría presionar. Yo de Arbeloa sólo espero que todo le vaya muy bien y que tenga una carrera fantástica como entrenador».

«Xabi es otro de mis chicos, de los que sólo tengo recuerdos positivos. He jugado contra él y me he emocionado antes y después del partido. Es una alegría muy grande lo que hizo en el Bayer y llegar al Real Madrid. Después, lo que pasó, honestamente es algo que no me interesa. En fútbol es complicado que me sorprenda algo, pero todo puede pasar. Su carrera irá en otra dirección y será muy feliz porque ha demostrado el nivel de entrenador que puede ser», comentó sobre el ex entrenador del conjunto blanco.

«Arbeloa puede entrenar a cualquier club del mundo que quiero que le vaya bien. El Real Madrid puede ser entrenado por cualquier entrenador que quiero que le vaya bien. Imaginate los dos juntos. Sólo quiero que le vaya mal mañana. Quiero mucho al Real Madrid. No puedo hablar de Arbeloa como entrenador porque no le conozco. No le puedo dar consejos, sólo decir que está feliz, que le gusta mucho, ya que ser entrenador es muy difícil, ya que hay muchas críticas. Para gente que inicia ahora, como Álvaro, es importante que le guste. Si me dice que le encanta ser entrenador yo me quedo tranquilo», explicó sobre Arbeloa a la hora de ser cuestionado si podia darle un consejo.

«No he hablado con Álvaro. Mi número de teléfono es muy complejo. El único que está siempre es el club y luego mi familia lo tiene. El otro cambia mucho. Con Arbeloa no es necesaria una llamada para decirle mucha suerte, él lo sabe. Quiere ganar al Benfica y después que el Benfica gane siempre», añadió.