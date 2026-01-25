El Benfica de Mourinho se da un homenaje antes de recibir al Real Madrid en la Champions

El Benfica de José Mourinho se impuso este domingo ante el Estrela de Amadora por 4-0 a tres días de recibir al Real Madrid en la última jornada de la Fase Liga de la Champions League. Una victoria encabezada por un doblete del griego Vangelis Pavlidis que les coloca a tres puntos del Sporting, que va segundo, en la decimonovena jornada de la Liga de Portugal.

Los goles en este encuentro, diputado en el Estádio da Luz, tardaron en llegar, con un primer tanto del delantero griego en el minuto 42 de un cabezazo tras un córner del caboverdiano Sidny Lopes Cabral. Ya en la segunda parte, Pavlidis logró el segundo gol, en el minuto 55 de penalti.

Le siguió Lopes Cabral tres minutos después y Anísio Cabral selló el marcador de un cabezazo en el minuto 84. Con este resultado, el Benfica se mantiene en tercera posición con 45 puntos. El Oporto, que este lunes se enfrentará al Gil Vicente, se mantiene primero, con 52 puntos, seguido por el Sporting, con 48 puntos tras vencer este sábado al Arouca (1-2). El Estrela de Amadora se queda en 13ª posición con 19 puntos.

El Benfica ya espera al Real Madrid

Un homenaje en forma de goles que hace que el Benfica afronte el partido contra el Real Madrid del próximo miércoles en Lisboa con una buena confianza para intentar meterse en la siguiente ronda de la Champions League.

Al equipo dirigido por José Mourinho, que volverá a verse las caras contra el Real Madrid, solamente le vale la victoria, ya que está a dos puntos del puesto 24º de la Fase Liga. Y luego tendría que esperar al resto de resultados. Pero claro, tendrá enfrente a un equipo blanco que también necesita ganar para no depender de otros resultados y poder entrar entre los ocho primeros directo a octavos de final.