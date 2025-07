Los motivos del odio del antimadridismo a Marciniak

La noticia de la designación de Szymon Marciniak como árbitro principal del PSG – Real Madrid ha suscitado muchos comentarios. El árbitro polaco, uno de los mejor considerados por UEFA y FIFA, será el encargado de impartir justicia en el duelo más destacado de las semifinales del Mundial de Clubes. Una decisión que no ha gustado a ciertos sectores del fútbol, que acusan al colegiado de favorecer a los blancos en sus últimas decisiones.

Una percepción que no se refleja en los datos, ya que Marciniak ha dirigido al Real Madrid en 11 ocasiones: nueve en Champions League, una en la Supercopa de Europa y, recientemente, en los octavos del Mundial de Clubes ante la Juventus. En estos duelos, el club merengue ha acumulado seis victorias, dos empates y tres derrotas. 11 partidos en los que no hubo expulsiones y los blancos vieron 24 amarillas, cinco más que sus rivales (19).

Las polémicas con los arbitrajes de Marciniak han llegado en las dos últimas temporadas. La más sonada, sin duda, fue el doble toque de Julián Álvarez en la tanda de penaltis ante el Real Madrid. Una acción que decretó el colegiado, ayudado por el VAR, tras advertir al videoarbitraje de que «había un 99% de posibilidades» de que se hubiera producido la infracción. La decisión no gustó al Atlético de Madrid, pese a que la UEFA ratificó la decisión de Marciniak y el resto del equipo arbitral en un comunicado.

📄 Escrito dirigido hoy a la UEFA como último paso antes de acudir a los tribunales ⚖️ Si no recibimos respuesta en 10 días, presentaremos demanda judicial por lo ocurrido con el penalti a Julián Álvarez ❌ Más info en https://t.co/mbSxtn1esu 🔴⚪ Seguimos hasta el final. No… pic.twitter.com/HVdfdR49Ho — Unión Internacional de Peñas Atlético de Madrid (@unionatm) June 19, 2025

Tan solo una temporada antes, la de la última Champions del Real Madrid, Marciniak ya había dirigido una vuelta de una eliminatoria del conjunto merengue, esta vez ante el Bayern de Múnich. Tras un gol anulado desde el VAR a Nacho por falta sobre Kimmich, dos goles agónicos de Joselu pusieron patas arriba el Santiago Bernabéu. Con el Madrid clasificado, los alemanes protestaron un posible tanto de Matthijs De Ligt que no subió al marcador por fuera de juego. El gol no llegó a producirse como tal, ya que el colegiado señaló la posición antirreglamentaria antes del remate del jugador del Bayern; motivo por el que no pudo ser revisado.

Marciniak y el famoso Inter-Barça

La UEFA confió al ‘trencilla’ polaco el duelo más complicado de las semifinales de la última Champions League. La vuelta en el Giuseppe Meazza entre Inter de Milán y FC Barcelona también tuvo su ración de polémica arbitral. Los culés pidieron penalti sobre Lamine Yamal en una acción que Marciniak señaló fuera del área, además de una posible falta sobre Gerard Martín en el 3-3 de los italianos. Joan Laporta no dudó en culpar al colegiado de la eliminación del club que preside. «No estamos en la final por decisiones polémicas que nos perjudicaron», sentenció el mandamás blaugrana.