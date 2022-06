Fernando Morientes asistió a la presentación del VIII Torneo de Golf Solidario de la Asociación de Exjugadores del Real Madrid y atendió a OKDIARIO. El que fuera delantero del conjunto madridista quiso darle un segundo plano al mercado de fichajes, puesto que «este equipo tiene todavía cuerda», como se ha demostrado a lo largo de la temporada, con la consecución de la Liga y la Champions. Por ello, considera que los fichajes no son prioritarios este verano. Ni siquiera ve como un «grave problema» la decisión de Mbappé de quedarse en el PSG.

Como delantero que fue, Morientes pone en gran valor lo que ha hecho Karim Benzema a lo largo del curso. Para el que fuera ariete madridista no hay discusión, el francés debe ser reconocido con el Balón de Oro, después del gran curso que ha completado.

Balance de la temporada

«Es una temporada fantástica, en la que ganas Liga y Champions, encima de la manera que ha sido, es espectacular. Hemos disfrutado muchísimo este año y hemos sufrido por la manera de ir clasificándose».

Facilidad para ganar Champions

«Lo que tiene esta camiseta es que cada vez que te la pones sabes la repercusión que tiene, la necesidad de ganar los partidos y que hay algo especial entre el Real Madrid y la Champions y se demuestra a lo largo de la historia. No es fácil ganar una Champions League y ganar 14 es tremendamente complicado. El fútbol evoluciona y la vida cambia, pero el Real Madrid sigue siendo el rey de Europa»

Fichajes

«No es lo que más me preocupa. Habría alguna posición, como el lateral izquierdo si sale Marcelo, o algún delantero. Dependiendo de las salidas habrá que ver las entradas. El año pasado parecía un año de transición para acometer este año los fichajes, se fueron dos centrales y los dos que hay lo están haciendo fantásticamente, el centro del campo sigue siendo el mejor de la Liga y la Champions, Benzema y Vinicius se han hinchado a marcar goles y ahora aparecen Rodrygo, Valverde, Asensio… Algún retoque se puede dar, pero este equipo todavía tiene cuerda».

Benzema

«Se ha dicho todo. Disfruto muchísimo con él. Es obvio que es el mejor delantero de Europa, del mundo y el tema que se habla del Balón de Oro es muy lógico. Su manera de jugar, los goles que ha hecho, el equipo con él es mejor y no es nada fácil lo que ha hecho este año ni lo que viene haciendo en los últimos. Ojalá y podamos disfrutarle mucho tiempo en el Real Madrid».

Mbappé

«El Real Madrid creía que podía ser necesario. Es uno de los mejores del mundo, es obvio. No podemos negar la evidencia. Que haya decidido quedarse en París no debe ser un grave problema, ni pensar que está todo perdido porque no haya venido. Esto es fútbol, las decisiones de los jugadores, el mercado y si no está estará otro y el Madrid va a seguir siendo igual de bueno con Mbappé o sin él. Va en función de los resultados. En el Madrid todo se magnifica para bien o para mal. Siempre hay un retoque en el que te gustaría, pero viendo los resultados, si no tocas nada no habrá ningún tipo de problema.»