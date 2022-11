Modric tiene la última palabra

En el Real Madrid no hay dudas de que Luka Modric se ha ganado un año más de contrato. El club tenía la intención de ofrecérselo al ver el rendimiento del ‘10’, pero en estos momentos ya no hay grandes incógnitas que resolver. Si nada cambia, se le dará y punto. En Valdebebas saben que el croata quiere jugar, como mínimo, hasta 2024 al máximo nivel, por lo que todo dependerá de cómo llegue tras la disputa del Mundial de Qatar. Si no hay un desplome físico notable que haga saltar las alarmas, en la cúpula mantendrán su intención de que siga un año más luciendo su calidad en el estadio Santiago Bernabéu. El contrato lo tendrá encima de la mesa antes de la próxima primavera, pero el de Zadar tendrá la última palabra.

Ahora mismo, la balanza se inclina a favor de la continuidad. A sus 37 años, Modric está a un nivel físico espectacular. Este curso tan sólo ha dejado de jugar en tres encuentros y ya ha superado los 1.000 minutos, lo que demuestra que su condición física es excelente. Ancelotti y Pintus le ven en perfecto estado, aunque a nadie se le escapa que el desgaste de Qatar será notable. Luka es el líder de una Croacia que tratará de volver a hacer historia en una cita de estas características.

Los planes a día de hoy de Modric son claros. Quiere jugar la Eurocopa de 2024 que se celebrará en Alemania, cuando Croacia espera poner punto final a una generación legendaria. Luka quiere ser uno de los referentes del Real Madrid un año más y el líder más absoluto de su país hasta la cita que se disputará en tierras germanas. Por lo tanto, si el físico le respeta, una vez finalice la presente temporada firmará un nuevo contrato con el club blanco.

¿Y después?

Modric se siente con fuerzas de seguir jugando al fútbol y en el Real Madrid le van a ofrecer la renovación. Además, al croata le hace especial ilusión estrenar el nuevo Santiago Bernabéu en septiembre de 2023. Después de 2024, ambas partes se volverán a sentar para valorar su futuro. Si no continúa vestido de corto, el club le ofrecerá trabajar en la parcela que quiera. Desde la cúpula madridista quieren seguir contando con una leyenda como es Luka.