Luka Modric fue objeto de un penalti claro de Xavier Schlager en el minuto 42 de partido del duelo entre el Real Madrid y el Red Bull Leipzig. El croata se desmarcó para controlar un pase de Valverde dentro del área cuando recibió un empujón clarísimo del centrocampista alemán para no poder controlar el balón.

El jugador blanco se quejó, al igual que todo el Bernabéu, de una acción en la que Schlager no tocó el balón y que cargó con exceso de fuerza a un Modric que no daba crédito a que el colegiado italiano Maurizio Mariani no le concediese la pena máxima. El VAR, pese a la claridad con la que se ve el derribo, decidió no intervenir.

El partido contra el Leipzig podría haber cambiado de haberse decretado el penalti, pero en esta ocasión los colegiados decidieron que el juego debía seguir. Modric se marchó a los vestuarios al descanso protestando a Mariani en una imagen poco habitual y que evidencia que hubo algo más que una carga por la espalda.