Modric fue el jugador encargado de atender a los medios de comunicación en la previa de la ida de los octavos de final de la Champions. Liverpool y Real Madrid se volverán a ver las caras tras la final de la pasada temporada, donde los blancos ganaron la Decimocuarta con un gol de Vinicius.

Partidos importantes

«Nos espera un partido importante y muy duro contra un gran rival, en un estadio histórico con una afición tremenda que aprieta mucho. Tenemos que hacer un gran partido para o ganar o tener un resultado positivo para la vuelta en nuestra casa. Tenemos que estar en mejor nivel, hacerlo bien como equipo, ayudar uno a otro. Ya lo hemos hecho aquí bien y espero que podamos repetirlo».

Renovación

«tienes razón. Estoy mejorando después del Mundial. Me equivoqué porque desde mi vuelta empecé a jugar inmediatamente en lugar de hacer un programa específico. Cuando el míster te dice si quieres jugar, claro que crees que puedes. Estoy volviendo a mi nivel y sintiéndome bien»

Renovación

«No te puedo decir nada porque no he hablado con el club. Es lo mismo que el año pasado a estas alturas, no he hablado. Estoy muy tranquilo. Siempre que me preguntas, es un poco aburrido porque siempre digo lo mismo. Quiero seguir aquí y eso es lo mismo. Me siento bien y quiero seguir en el Real Madrid y vamos a ver, tengo que hablar con el club y ver lo que piensan. Quiero merecer seguir, no que me lo regalen. En mi vida nadie me ha regalado nada. Si piensan que merezco seguir, me gustaría. Sólo por merecimiento, no por mi historia. Nada podrá cambiar mi pensamiento por el Real Madrid, es el club de mi vida y pase lo que pase nadie podrá cambiar nuestra relación».

Renovación merecida

«Como he dicho, voy a ser todo lo que pueda para dar mi máximo como siempre para merecer seguir aquí. Y ya está. No puedo hacer más. Siempre he tenido, como siempre digo, muy buena relación con el club y eso no va a cambiar. Es lo del año pasado, no hay ninguna prisa y estamos en mitad de temporada. La temporada es muy larga este año y hay muchos retos por delante. Ahora estoy completamente enfocado en la temporada para hacerlo bien y volver a mi nivel, que estoy volviendo. Si vuelvo vamos a ver que pasa».

Críticas

«No me molesta, ya llevo casi 11 años en el Real Madid y sé que la exigencia es máxima. Sé que siempre hay muchas cosas que se dicen de fuera y es normal porque es el mejor club del mundo. No entiendo que no hay… antes del Mundial jugábamos juntos y estábamos haciéndolo muy bien. Y ahora parece que no podemos. Llevamos muchos años juntos y hemos perdido y hemos ganado juntos. No me molesta, estoy acostumbrado. Tenemos que seguir dándolo todo y haciéndolo bien».

Renovación y Bellingham

«No sé, no te puedo decir. Este caso es a parte. No tiene nada que ver».

Los jóvenes

«Los jóvenes lo están haciendo muy bien, tienen un futuro muy bueno por delante. Va a depender de ellos. Tienen que seguir trabajando, aprendiendo. No están por seguridad aquí. Son muy buenos. Ya lo están haciendo bien y seguro que en el futuro lo harán mejor».

Vinicius

«Estamos con él siempre, detrás de él. Me estás preguntando a mí, estoy cualquier tipo de insulto racista. En el campo y fuera también. Cualquier persona tiene que hacer algo y actuar de una forma más fuerte. La única cosa que puede hacer Vini es jugar, rendir bien para el equipo y para él, seguir haciéndolo. Tiene el apoyo del club, los compañeros y todos. Estamos aquí para ayudarle».

Croacia

«Mi plan es seguir hasta la Liga de Naciones y después no lo he pensado. No he decidido todavía. Se habla mucho de mi edad pero he demostrado que se puede hacer y por eso no veo que haya afectado a mi tiempo con el Real Madrid. Quiero pensarlo bien».

Goles

«No hay ninguna apuesta con Carlo. Si hubiera metido el penalti (risas), estoy contento en la posición en la que juego. No ha cambiado nada, me siento cómodo y quiero seguir así».

Sexta Champions

«Eso sería maravilloso pero no hemos hablado entre nosotros de este tema. Vamos partido a partido como siempre e hicimos el año pasado. Ojalá podamos repetirlo. Estamos preparados para todo lo que espera y que podamos hacerlo bien».

Preparación del partido

«A veces veo partido de como juega el otro equipo, pero más o menos conces a los jugadores en este tipo de partidos porque has jugado muchas veces con ellos. Por eso preparo más o menos siempre igual este tipo de partidos».