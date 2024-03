El misterio del City con De Bruyne a 23 días de visitar al Real Madrid en la Champions

La baja de Kevin De Bruyne el pasado sábado en los cuartos de final de la FA Cup contra el Newcastle y el misterioso silencio del Manchester City respecto a sus molestias tiene en vilo a la afición citizen y muy atenta a la afición del Real Madrid a 23 días de que el cuadro inglés visite el Santiago Bernabéu en la ida de los cuartos de final de la Champions League.

El misterio del Manchester City con Kevin de Bruyne comenzó hace una semana tras el duelo que disputaron Liverpool y Manchester City con la Premier League en juego. El duelo terminó con empate a uno y Guardiola retiró al mediocentro belga antes de finalizar el partido. La sustitución fue decisión técnica, ya que De Bruyne se retiró sin aparentes molestias.

Días después, en rueda de prensa, Pep Guardiola confirmó que Kevin De Bruyne no se sentía bien tras el partido en Anfield. El técnico catalán lo calificó como «unos problemas» y no fue claro con la lesión que puede sufrir uno de los mejores jugadores del Manchester City.

«De Bruyne no estará listo para Newcastle, pero se siente bien, agradezco que pueda recuperarse para lo que resta de temporada. Ederson podría estar listo después del parón internacional. Grealish está mejorando y está de vuelta en el grupo», confirmó Pep Guardiola antes de recibir al Newcastle en un partido donde el Manchester City ganó con comodidad sin el belga y se clasificó para las semifinales de la FA Cup.

Tedesco confirma la lesión de De Bruyne

Pep Guardiola y el Manchester City no fueron claros con las molestias que sufre De Bruyne, pero Domenico Tedesco, seleccionador belga, sí lo fue, revelando el motivo exacto de la ausencia del centrocampista. De hecho, Tedesco ha decidido no convocar a uno de sus mejores jugadores para este parón internacional, por lo que Kevin no estará en los amistosos de Bélgica de este mes de marzo contra Irlanda e Inglaterra los próximos días 23 y 26.

«Hablé con el médico y con Kevin y decidimos que el riesgo es demasiado grande. Es nuestra responsabilidad tener en cuenta al jugador, pero también a su club. No podemos correr riesgos ahora con ningún jugador y especialmente con Kevin. Es mejor darle tiempo para que se recupere bien en el City y luego tenerlo listo para la Eurocopa», confirmó Tedesco en rueda de prensa.

De esta manera, Tedesco confirmó que Kevin De Bruyne sique arrastrando molestias musculares desde los últimos partidos con el Manchester City. «No sé si existe una conexión con su lesión en el tendón de la corva», terminó señalando el seleccionador belga. Una lesión que mantuvo a De Bruyne fuera de los terrenos de juego durante cinco meses a principios de temporada después de pasar por quirófano en agosto.

«Ha estado jugando con un pequeño problema en la ingle en los últimos partidos», culminó Tedesco. El mediocentro del Manchester City, que volvió a jugar con los citizens en el mes de enero, solamente ha disputado 14 partidos esta temporada, y ya acumula dos goles y 13 asistencias. Un jugador crucial para los citizens que mantienen en vilo al club inglés. Guardiola espera tenerlo para después del parón en el vital partido contra el Arsenal con la Premier League en juego. La realidad es que la situación actual con De Bruyne es un misterio.