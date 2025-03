El Real Madrid comienza la misión recuperar a Mbappé. El francés no ha vuelto a ser el mismo desde que hizo tres goles al Manchester City para meter a los blancos de lleno en los octavos de final de la Champions. Un diente que ha dado más guerra de la esperada y tres partidos en los que ha dejado más dudas que certezas. Una única asistencia y ningún gol son los números de un jugador que ha visto como su nivel ha ido decayendo notablemente en los últimos encuentros.

«Contra el Atlético no hizo lo que hizo contra el City, que marcó tres goles. A nivel general lo está haciendo muy bien y estamos muy contentos con él. Hay que tener en cuenta que no siempre está a su mejor nivel, pero en una temporada tan exigente es bastante normal. Los jugadores de más calidad tienen más altibajos, es algo genético», aseguraba Ancelotti en la previa del encuentro al ser preguntado por Mbappé.

El objetivo ahora del Real Madrid es recuperar la mejor versión de Mbappé para afrontar el tramo más determinante de la temporada con el crack galo rindiendo al máximo. El club, Ancelotti y el cuerpo técnico están preocupados, especialmente, por la posibilidad de que Kylian haya perdido la confianza ganada en los últimos meses, cuando comenzó a marcar diferencias. En la entidad tienen claro que para seguir adelante en Champions necesitan una mejor versión del francés, ya que su partido en el Metropolitano será muy importante.

Con un Real Madrid que se verá acosado en varias fases del encuentro por un Atlético que necesita un gol, es probable que Ancelotti apueste por el bloque bajo que tan buen resultado le ha dado en el pasado. Y cuando recupere la pelota, tocará salir corriendo en busca de la portería de Oblack, momento en el que Mbappé se convierte en imprescindible. El galo debe marcar diferencias en este tipo de acciones.

En busca de la confianza perdida

En el vestuario no ocultan que su partido contra el Atlético fue muy pobre. Justo lo que no se espera de un jugador de su calidad. Kylian no brilló como se esperaba de un jugador llamado a marcar diferencias en este tipo de encuentros, cuando los focos más brillan. Sus números reflejaron a la perfección su encuentro: perdió 14 balones, ganó dos de los siete duelos que intentó e hizo un tiro a puerta. Un disparo raso sin ningún tipo de peligro.

Mbappé será titular contra el Rayo Vallecano este domingo en el estadio Santiago Bernabéu y el objetivo es que recupere la confianza perdida. Un buen partido contra los madrileños que le permitan reconciliarse con el gol le ayudarán de cara a la gran cita del miércoles en el Metropolitano, donde tiene que marcar la diferencia.