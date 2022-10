El millón de euros que nunca cobrará el Lyon por el tardío Balón de Oro de Benzema

El Olympique de Lyon ha dejado de ganar un millón de euros por el traspaso de Karim Benzema al Real Madrid en 2009 porque el Balón de Oro del delantero francés ha llegado nueve años tarde de lo firmado en aquel primer contrato. Jean-Michel Aulas, presidente de la entidad francesa, se mostró muy orgulloso del triunfo de su «nieto futbolístico» 13 años después de un traspaso que se gestó con un encuentro en la casa del delantero.

En 2009, Florentino Pérez visitó el hogar de Karim Benzema y convenció al jugador para que abandonase el Olympique de Lyon. Pese a aquella abrupta salida, las relaciones entre ambos clubes y ambos presidentes eran y son extraordinarias. El fichaje se cerró en aquel entonces en 35 millones de euros que podían ascender hasta 41 según objetivos deportivos del ariete francés.

Esos seis millones de euros pendientes se podían cobrar por parte del cuadro francés si ocurría lo siguiente: un millón de euros por cada Copa de Europa que ganase el Real Madrid en los siguientes cuatro años, un millón más si el ariete francés lograba el Balón de Oro en los siguientes cuatro años y otro si levantaba el FIFA World Player.

El Real Madrid no ganó la Champions hasta 2014, por lo que el Olyimpique de Lyon no cobró esos primeros cuatro millones. Por otro lado, Karim Benzema ha conseguido ganar el Balón de Oro en 2022, 13 años después de su fichaje y nueve años después del fin del plazo para cobrar dicha prima que el conjunto blanco no tendrá que pagar. Ese importe sí lo cobrará el jugador, puesto que firmó en su último contrato una cláusula que incluía el pago de un millón de euros en caso de ganar el premio.

«Karim Benzema, después de 13 años en el Real Madrid, un poco tarde, al final le han dado el Balón de Oro», afirmaba Florentino Pérez en El Chiringuito de Jugones tras el galardón obtenido por el francés. Eso mismo pensará Jean-Michel Aulas, que se queda sin cobrar ese deseado millón de euros por un premio que vio venir hace más de una década.

Karim Benzema se sentó justo delante de Florentino Pérez y Jean-Michel Aulas, sus dos únicos presidentes en los únicos clubes para los que ha militado. “Es un orgullo inmenso y tengo mucha emoción porque Karim es un hijo de Olympique de Lyon al que hemos visto crecer y al que hemos visto triunfar en casi todo lo que ha emprendido. Claro que no es mi hijo pero yo lo considero un poco como un hijo o mejor dicho un nieto. Es el número 1 de mis 35 años de presidencia», afirmaba el presidente del club francés tras el logro de su ex futbolista.