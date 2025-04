Mikel Merino: «El fútbol es muy caprichoso y el Madrid ya lo ha hecho antes en el Bernabéu…»

Mikel Merino no se da por ganador en la eliminatoria de Champions League ante el Real Madrid. El jugador del Arsenal, una de las grandes estrellas del equipo inglés, analizó el encuentro de vuelta en el Bernabéu y reconoció que en el Bernabéu puede pasar cualquier cosa, conocedor de las grandes noches europeas del Real Madrid en su estadio.

«Ya han remontado antes y vamos con la mentalidad de un partido abierto. En el fútbol se han visto cosas muy difíciles», comentó Mikel Merino sobre lo que le espera al Arsenal en ese encuentro en el Bernabéu. «Tenemos un respeto absoluto y sabemos que vamos a un campo complicadísimo. Con confianza, respeto y mucha hambre vamos a intentar dar nuestra mejor versión», añadió el jugador español.

Preguntado sobre algunos datos históricos, como que el Real Madrid nunca le ha marcado gol al Arsenal en todos sus enfrentamientos oficiales (tres), Merino comentó que «son datos y ahí están», pero que «eso no significa que no lo pueda hacer en la vuelta». Así, el jugador español del Arsenal fue en todo momento cauto con lo que le espera a su equipo ante el Real Madrid en el Bernabéu.

Sobre cómo afrontará él y el Arsenal este duelo de vuelta de cuartos de Champions, Mikel Merino comentó que «siempre son semanas especiales cuando hay partidos importantes y Champions League», además de que «los días de antes estás pendiente, y das un extra en descansar, en los entrenos, en la recuperación».

Por su parte, Mikel Merin señaló, en una entrevista en El Larguero de la Cadena SER, que nada tiene que ver que el Real Madrid pueda llegar mal a este encuentro: «A mí el fútbol me ha dado tantas veces la razón en cuanto a no fiarme de estos momentos, cuando son partidos tan importantes como derbis o finales, las inercias pasan a un segundo plano… igual te vienes arriba y das el do de pecho cuando menos lo espera la gente».

Mikel Merino pide que su Arsenal sea «fiel a uno mismo» porque «tenemos unas bases, una manera de entender y jugar al fútbol que hay que respetar»: «Tenemos mucho respeto al rival, pero eso no significa que vayamos a dejar de jugar de la manera que sabemos».

Para finalizar, Mikel Merino expresó que tiene «algo de debilidad» por Rodrygo: «Todos son jugadores grandísimos, tengo algo de debilidad de Rodrygo porque es técnicamente exquisito y cumple todos los requisitos».