El método Mourinho funcionó con Varane: «¿Por qué eres tan malo?»

Raphael Varane no se ha olvidado del Real Madrid y menos de José Mourinho. En el pódcast de Aurélien Tchouaméni, el ex zaguero madridista compartió algunas de sus anécdotas vividas en Valdebebas. Entre 2011 y 2021, Varane vistió la elástica merengue y ganó, entre otros títulos, cuatro Champions League. El entrenador que le dio la oportunidad de unirse al mejor club del mundo fue el propio técnico portugués. Y a pesar de haber llegado con 18 años a Chamartín, el portugués nunca se cortó con él.

«Un día, Mourinho me llamó a principios de temporada y me dijo: ‘¿Por qué eres tan malo?’. Así, tal cual como os lo cuento. La verdad que me ha picado bastante, pero lo ha hecho para que yo saque lo mejor de mi persona. Lo ha hecho para lanzarme de nuevo», contó Varane en su entrevista con Tchouaméni. El portugués siempre se mostró duro con el francés, pero siempre lo hizo por su bien. Lo trajo siendo un niño y siempre apostó por él. Al final, Varane estuvo a la altura y pudo despedirse como uno de los mayores centrales de la historia de la entidad blanca.

Varane también se confesó sobre su salida del la capital española, afirmando que «no es una decisión que tomas de un día para otro». «Me lo pensé durante mucho tiempo… eso no se decide de la noche a la mañana. El Real Madrid es el mejor equipo del mundo. Gané mi cuarta Champions League y no fue gran cosa, fue algo casi normal. La gente ya pensaba en la siguiente. Luego, gané el Mundial, necesitaba una nueva dosis», explicó.

Añadió también por qué decidió irse al Manchester United. «Quería seguir sintiendo el runrún. No tengo palabras para describir lo que viví en Madrid, pero ya está. Quería algo distinto. En Inglaterra, sobre todo en el Manchester United, el fútbol se vive apasionadamente y lo vives de muy cerca. No me arrepiento de nada», zanjó el galo en ‘The Bridge’.

La nueva vida de Varane

Raphael Varane ya no es futbolista profesional. Con apenas 31 años (cumplirá 32 en abril), el ex central del Real Madrid asume un nuevo cargo al lado de Cesc Fábregas y Nico Paz. El ex zaguero ha iniciado una nueva etapa en su vida: educador infantil en la cantera del Como. En el equipo italiano, su experiencia como jugador fue breve y accidentada, disputando solo 19 minutos antes de sufrir su última lesión en un partido de Copa de Italia contra la Sampdoria. Esta nueva desgracia en la rodilla marcó el final de su carrera como jugador, llevándole a anunciar su retirada con su característica discreción.

A pesar de haber colgado las botas, Varane sigue afiliado al mundo del balón, aunque ‘detrás de las cámaras’. En el Como, el ex zaguero asume un rol como consultor para el desarrollo de la cantera. El francés se centra en la formación integral de jóvenes talentos. Su trabajo combina educación académica, liderazgo y una preparación completa para los talentos de mañana. Además de tener esas nuevas papeletas, Varane también tiene mano en la directiva del club, ya que es miembro del consejo de administración de la entidad italiana.

«He acumulado mucha experiencia en el fútbol y uno de los valores más importantes que he aprendido es la resiliencia. Creo que es fundamental tener fortaleza mental y confianza, pero es igualmente importante compartir y comunicar, tanto dentro del club como con la comunidad que lo rodea. Sólo así se podrá construir una identidad fuerte», relataba Varane tras cumplir nuevas funciones en el Como.