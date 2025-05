El mensaje más patriota de Luis Enrique para «no desearle éxitos» a Ancelotti tras fichar por Brasil

Luis Enrique se ha pronunciado sobre el fichaje de Carlo Ancelotti por Brasil y su respuesta no ha dejado indiferente a nadie. El técnico del PSG ha señalado que no quiere que al italiano le vaya bien al frente de la canarinha por un motivo: España. El asturiano ha argumentado que todo lo que sean éxitos para el todavía entrenador del Real Madrid en sus próximos retos sería ir en contra de su deseo como español de que nuestra selección triunfe en el próximo Mundial.

«Es evidente que no le deseo ningún éxito ni a Brasil ni a Ancelotti porque mi selección es la que quiero que los tenga», ha señalado el que fuera seleccionador español en la Eurocopa 2020 y en el Mundial 2022. Aunque su etapa como entrenador de España no acabó de la mejor manera, con una eliminación en octavos de final del Mundial de Qatar ante Marruecos, Luis Enrique logró unas inesperadas y meritorias semifinales en la Eurocopa anterior, que se celebró en 2021 en lugar de 2020, por la pandemia del coronavirus, además de lograr el subcampeonato en la Liga de Naciones, cayendo ante la todopoderosa Francia.

Pese a que no salió del todo bien su último campeonato con España, el actual entrenador del PSG no ha dudado en señalar que quiere que a la Selección le vaya bien en el Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá el año que viene. Eso sí, no ha dudado en encumbrar la figura de un entrenador como Ancelotti: «No creo que haya habido un entrenador que haya tenido una carrera similar a la de Carlo Ancelotti. Es una gran persona dentro y fuera del campo».

«Es muy positivo que un italiano pueda entrenar a la selección brasileña», ha destacado el asturiano, apuntando que, según su parecer, «es una combinación muy positiva». Cabe recordar que Ancelotti será el primer italiano que dirija a la pentacampeona del mundo, algo que ha sido celebrado por la propia Confederación Brasileña de Fútbol, tras varios fracasos consecutivos con técnicos brasileños.

Desde la CBF tenían a Ancelotti en el punto de mira desde hace más de un año y, ante la temporada que ha cuajado el italiano con el Real Madrid, donde se quedarán sin ganar ninguno de los tres títulos importantes, no han dudado en lanzarse a por él, alcanzando finalmente un acuerdo. El técnico será el encargado de cerrar la clasificación de Brasil para el Mundial 2026 y, en caso de conseguirlo, dirigirá a la canarinha en la cita mundialista.