Ancelotti: «No podía ser entrenador del Real Madrid toda la vida»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a Real Madrid y Mallorca en el Santiago Bernabéu. Una rueda de prensa marcada por la confirmación de que el entrenador italiano será seleccionador de Brasil una vez finalice la Liga con la entidad madridista.

«Será un partido competido, tenemos bajas, pero podemos sacar un equipo competitivo para tratar de ganar estos tres partidos a lo máximo. La Liga no está acabada y nosotros no se la queremos dar al Barcelona. Queremos terminar bien una temporada difícil», comenzó.

Sobre su sentimiento, fue claro: «Desde el día 26 voy a ser el entrenador de Brasil, pero hoy sigo siendo el entrenador del Real Madrid. Quiero acabar bien esta aventura aquí. Tengo que pensar en los tiempos que estoy viviendo y los tiempos son los días que estoy viviendo aquí. Por el respeto que tengo a este club, estoy centrado en este club».

«Mi sentimiento: desde el 26 seré entrenador de Brasil. Es un reto importante, pero soy todavía entrenador del Madrid. Quiero acabar bien este tramo de esta fantástica aventura. Sé que estarán interesados en lo que haré. Pero debo pensar en los días que me quedan aquí. Por el respeto que le tengo a este club y a esta afición, estoy enfocado en este último tramo de esta aventura espectacular», comentó. No quiso hablar de sus conversaciones con la entidad madridista: «Esto es personal, lo que hablo con el club».

«El fútbol, como en la vida, son aventuras que empiezan y terminan. Siempre tuve en cuenta que un día se acabaría. Se acaba un período muy bonito. Lo he pasado muy bien. Pero como en todas las cosas de la vida, hay un momento así. Si se acaba la vida, imagínate si puede acabarse un período de un equipo de fútbol. Lo he pasado bien, quiero terminarlo bien. El día 26 hablaré de otro desafío. Nunca tuve un problema con el club y nunca lo tendré. Es un club que tengo en el corazón y lo tendré también cuando esta aventura se acabe. Se acaba tras unos años donde hemos ganado muchos títulos, con un recuerdo fantástico que se quedará de por vida», explicó.

Ancelotti dejó claro que no se va con mal sabor de boca: «El Madrid sacará el comunicado cuando quiera sacarlo. No hay ningún tipo de problema. No sé cuándo lo harán. Lo hará en los tiempos que consideren oportunos. Nada que añadir». Por otro lado, no ha querido dar consejos a Xabi: «Le tengo mucho cariño. No tengo ningún consejo, porque tiene todas las herramientas para ser un gran entrenador en el futuro».

Por otro lado, explicó cómo van a ser estas dos últimas semanas: «Sé cómo van a ser. Hay que preparar los siguientes partidos. Lo tengo muy claro en mi cabeza. Y después, el 26 tendré otra cosa que hacer. Y lo pensaré». Además, habló de cuándo se dio cuenta de que no iba a seguir en el Real Madrid: «Hay que mirar a los hechos. Soy entrenador hasta el 25. Me di cuenta ayer».

Ancelotti, tras asegurar que «no» ha maleducado a los jugadores, comentó si se arrepentía de algo: «De nada. Lo quiero pasar fantásticamente en mis últimos 15 días. He sacado lo máximo que podía sacar. De mí mismo. Los títulos hablan por sí mismos».

«Yo soy muy feliz. Sin rueda de prensa era un día fantástico, pero es que aquí tengo que explicar cosas que no quiero explicar. Llevo la camiseta del Real Madrid hasta el día 25 y la respeto mucho. Soy muy feliz por todo lo que me está pasando, aunque quería ganar la Liga y la Champions», comentó.

«Nunca he sentido que el Real Madrid no me quería, siempre me ha mostrado cariño. No tengo dudas. Estas son las cosas de la vida. No podía ser el entrenador del Real Madrid toda la vida. Las cosas se acaban y son normales. No hago un drama de esto. Se acabó y mil gracias a este club. Seguiremos cada uno con nuestro camino y seguiré siendo aficionado de este equipo para toda la vida. Ha sido un periodo espectacular. Nunca pensé entrenar aquí seis años y ha pasado», aseguró.

Sobre Rodrygo, comentó lo siguiente: «Ha tenido un estado febril la semana pasada que no le ha permitido estar al mejor nivel. En el entrenamiento ha tenido una molestia que hay que valorar. Se han mostrado muchas especulaciones y a Rodrygo todo el mundo le tiene un cariño especial, sobre todo yo».

También habló sobre si su mensaje no llegaba, fue claro: «Todo puede ser. Era el momento de hacer un cambio. Ha sido una decisión común de acabar aquí». Por último, habló de la imagen que tienen de él los madridistas: «Lo hemos pasado muy bien. No todo ha sido perfecto, pero en algunas noches lo hemos pasado de maravilla con varias remontadas».