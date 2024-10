El mensaje más desesperado de Rudy Fernández a la DGT

Rudy Fernández ha vuelto a ser noticia, pero esta vez por algo que ha sucedido lejos de las canchas de baloncesto. Ya retirado, el ex del Real Madrid está enfocado en dedicarse a su familia y en disfrutar del tiempo con sus hijos, Alan y Aura, y su mujer, Helen Lindes. Desde su retiro, el de Palma de Mallorca, mandó un mensaje a la desesperada a la DGT a través de sus redes sociales.

El ex internacional español anunció su retirada a finales de la temporada pasada y, tras disputar los Juegos Olímpicos con España y hacer historia disputando sus sextas Olimpiadas, Rudy Fernández colgó las zapatillas y dejó el baloncesto tras una gran carrera. Ahora, el balear quería mirar los puntos de la DGT pero no encontraba la manera y pidió ayuda a sus seguidores porque desde la Dirección General de Tráfico no le cogían el teléfono.

«Soy muy malo para mirar puntos en la DGT y me piden contraseñas y ir a clave y etc algunas páginas no funciona. Llamo y no me atiende nadie. ¿Me podéis echar una mano? Me estoy volviendo loco», escribió Rudy en sus redes sociales fruto de su desesperación. Un mensaje que borraría a los pocos minutos de publicarlo.

Tras el anuncio de su retirada, el Real Madrid se rindió ante la leyenda del baloncesto español: «Ha sido un referente y uno de los grandes líderes de nuestro equipo», afirma el Real Madrid en un extenso comunicado acompañado de un emotivo vídeo del jugador español.

Y es que Rudy Fernández ha disputado con el Real Madrid trece temporadas llenas de gloria, donde se ha convertido en el tercer jugador con más partidos disputados (754). Una carrera donde vestido de blanco ha levantado 26 títulos: 3 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 7 Ligas, 6 Copas del Rey y 9 Supercopas de España.