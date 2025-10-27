El mejor análisis post-Clásico con Antonio Esteva

OKDIARIO estrena sección de la mano de Antonio Esteva. Tras su exitoso debut narrando el Clásico y que tuvo un seguimiento masivo en YouTube, el periodista lanza una nueva tertulia deportiva para esta casa contando con las opiniones más variadas. Iván Martín (OKDIARIO), Damiá López (RAC1) y Alberto Pereiro (Ondacero) se unen a programa donde se ha analizado al detalle el Clásico en el que el Real Madrid se impuso por 2-1 cubriendo todos los enfoques.

Hay que recordar que fue uno de los Clásicos más tensos de la última década con una tangana final que evocó a los tiempos de José Mourinho. El VAR también tuvo bastante trascendencia pitando un penalti, quitando otro y hasta anulando un gol a Kylian Mbappé por un fuera de juego milimétrico. Además, nombres propios del encuentro como Vinicius y Lamine Yamal salieron a la palestra en una tertulia diversa y muy entretenida sobre el partido.