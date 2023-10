Nada ha cambiado para Kylian Mbappé desde junio. O sí, puede que algo haya cambiado, pero a peor. Después de pasarse medio verano apartado del equipo por las amenazas de Qatar para lograr su renovación, el delantero francés del PSG asiste como actor y público a la vez al decepcionante arranque de su equipo con un Luis Enrique que toca todas las teclas, pero no da con la correcta. Como diría Sabina, a Mbappé le sobran los motivos para irse al Real Madrid.

El verano fue convulso y agitado para un Mbappé que resistió todas las presiones y ni renovó ni quiso que el Real Madrid hiciera movimiento alguno por él. Tampoco el arranque de Liga en Francia ni de Champions ha sido nada bueno para el PSG. Los de Luis Enrique son quintos en la Ligue one con un pírrico balance tres victorias, tres empates (dos de ellos sin Mbappé) y una derrota. En la Champions, el reciente sopapo del Newcastle no hace sino incrementar las dudas del enésimo proyecto de Qatar en París.

MENSONGES…❌

En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. https://t.co/QTsoBQvZKU — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 13, 2023

Con Mbappé sólo no le basta a un PSG que está en plena construcción. Luis Enrique ha probado con varios sistemas e incluso ha movido a su jugador franquicia de posición en busca de sacarle el mayor rendimiento posible. Pero el problema del equipo parisino no es Mbappé sino el resto. Kylian ha demostrado que no tiene la cabeza en el Real Madrid y lleva 8 goles en 8 partidos y es el único que está manteniendo el nivel en la escuadra de Luis Enrique.

El PSG no tiene otro jugador como Mbappé y en Qatar lo saben. Por eso los dueños del club parisino no se dan por vencidos e intentarán renovar a Kylian como sea… por las buenas o por las malas. De momento, Al-Khelaifi se deshace en elogios hacia el delantero e insiste en que Mbappé va a seguir en el PSG. Es la misma estrategia que le funcionó bien en 2022, aunque ahora el escenario es muy distinto.

El plan de Mbappé y el Real Madrid

Mbappé se mantiene igual de firme que en verano: quiere acabar su multimillonario contrato, cobrarlo íntegro y en junio irse al Real Madrid. No va a ser fácil que ni desde París ni desde Qatar le hagan cambiar de opinión, porque ya no es una cuestión de dinero sino de que el futbolista considera que su etapa en el PSG, que debió acabar en junio de 2022, toca a su fin este verano.

El Real Madrid, que contempló durante todo el verano el culebrón Mbappé más como espectador que como actor, quiere que el futbolista firme un compromiso en enero, porque en la cúpula de la entidad madridista ya nadie se fía de la palabra de Kylian. Saben que es ahora o nunca, pero no volverán a dejarse engañar por Mbappé. O firma en enero, cuando ya sea libre para hacerlo por cualquier club del mundo, o el Real Madrid se olvidará de Mbappé y esta vez para siempre.

Y en este escenario de negativa a renovar, ¿podría llegar Mbappé al Real Madrid en el mercado de invierno? Casi imposible. Lo normal es que el PSG enderece su camino en la liga francesa y en la Champions y se meta en octavos. Para que Kylian pudiera aterrizar en el Bernabéu en enero tendría que darse dos condiciones más propias del fútbol ficción. La primera, que el PSG caiga eliminado de la Champions en la fase de grupos. La segunda, aún más complicada, que los dueños qataríes del club parisino acepten poner un precio de traspaso razonable a un jugador con sólo seis meses de contrato por delante.

Aunque no será en enero todos los caminos de Mbappé conducen al Real Madrid. El tiempo dirá si por fin el mejor jugador del mundo y la mejor entidad deportiva del mundo unen sus caminos a partir del próximo mes de junio.