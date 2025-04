Mbappé: «El Real Madrid tiene un aura que los demás clubes no tienen»

Diez meses después de fichar por el Real Madrid, Kylian Mbappé ha concedido su primera entrevista desde que viste la zamarra blanca. El francés desprende sinceridad en cada respuesta, habla desde el corazón cuando habla de su fichaje por el club blanco y desde lo racional al argumentar su forma de vivir. No rehúye ninguna cuestión. El Mbappé futbolista se abre para que dar a conocer una parte del Mbappé humano.

«Únicamente lo que quería era jugar aquí, en el Bernabéu. Tenía este sueño que después fue objetivo y ahora es una realidad. Feliz de estar aquí, de esta nueva etapa. Me lo paso bien en España. Ahora soy feliz, muy feliz. Estoy muy centrado en el fútbol porque jugamos cada tres días. El calendario es impresionante, pero intento descubrir la ciudad de Madrid y al cultura española. La gente es muy amable, muy abierta conmigo. Me ayudan siempre. Puedo sentir el cariño y eso es muy bueno. La comida no está mal», se sincera el francés, novel en la sociedad española.

Lo que sí domina el francés es el idioma. «Es un esfuerzo que hay que hacer en un nuevo país. Quiero descubrir una nueva cultura y antes de jugador del Real Madrid soy un chico que viene a descubrir una cultura. Ahora que hablo, la gente me habla un poco rápido. Tenía muchos entrenadores y compañeros que hablaban español y para un francés es más fácil aprender español. Tengo ganas de aprender siempre», dijo el galo durante la entrevista con Ana Pastor, en la que también relató el inicio de su vínculo con el club blanco.

«Empecé por Zidane, es un ídolo. Era su fan cuando jugó en el Madrid. Es el mejor club del mundo, tiene un aura que los demás no tienen y eso puede sentirse. La llegada de Cristiano, que es otro ídolo mío… Cuando no eres fan del Madrid también miras el partido del Madrid porque es el club más grande del mundo. Conocí a Zidane de pequeño. Yo no hablaba español ni inglés, sólo francés, por eso únicamente podía hablar con él. Fue increíble para mí estar en Valdebebas. Sabía que iba a volver aquí. Había posibilidades de quedarme aquel momento, pero no era el momento, quería seguir en Francia con mi familia. No era la mejor decisión salir de mi país a los 12 años».

Su aterrizaje en el Bernabéu tuvo turbulencias. Fue cuestión de estado en Francia, incluso Macron medió para que se quedase en el PSG. «Eso es una cosa que puede pasar. Son cosas que no esperaba en mi vida. Son cosas que vienen e intentas manejar de la mejor manera posible. A veces haces errores y eso demuestra que eres humano. Son cosas parte de la historia. Tú tienes el amor de tú país, pero también tenía mi sueño y las cosas que quería para mi carrera. Hay que escuchar a la gente, pero también decir lo que quieres decir».

Florentino Pérez tuvo mucho que ver para que la gestión fuese positiva. «No fue fácil, pero con el presi (Florentino Pérez) tuve muy buena relación porque desde el primer día fue a mi lado, incluso cuando le dije que me quedaba en París y eso me cuenta mucho. Son diferencias que marcan. Siempre han sido buenos mensajes para mi y por eso tengo mucho respeto por él y siempre le digo que daré el máximo por él y para que el madridismo esté feliz».

El PSG le bañó en billetes para se quedara en París. «Hay cosas mas importantes que el dinero y yo quería jugar en el Real Madrid. Solo quería jugar en el Bernabéu con la camiseta, que la gente diga mi nombre y marcar goles. Para mi lo más importante es ser feliz. El dinero es importante, seguro, pero para mí lo más importante es ser feliz en el campo y en mida y sabía que aquí lo sería».

Su madre también copó los focos durante la negociación del fichaje.»La gente tenía una imagen dura de ella por varias cosas. El mundo del fútbol que haya muchas mujeres. No es mi agente, es mi madre, únicamente quiere lo mejor para su hijo. Siempre me dice ‘Qué quieres hijo’. Eso es muy importante para mí. En mi familia siempre hacemos las cosas buenas para los otros. Sé lo que mi madre hace para mi camino y llegar hasta aquí».

«No era dura. Es la educación, hay que educar a los hijos. No dura. No sentí que lo fuera, quería lo mejor para mí y cuando veo lo que soy sólo puedo decir gracias a todos. La gente tenía que saber. No suelo hablar mucho, pero hay que explicar las cosas. La gente se hace su propia opinión a veces. Somos humanos, hacemos cosas bien y otras no tan bien».

«Eso se viene por la educación. Fuera del campo eres un humano. Intento tener la vida más normal posible. Siempre quiero dar la imagen de que soy un tío normal. Conozco a personas que tienen este problema (depresión) y yo no quería que por jugar mal dijeran que eran cosas mentales. Es un tema serio, hay gente que sufre y hay que entender que muchas personas en el fútbol no lo dice. Se piensan a veces que por estar en el campo somos superhéroes. Dije ‘He tocado fondo de manera deportiva, no mental».

«No miro las redes, me da igual. Proteger a los que me rodean es más difícil. Nosotros estamos en una burbuja y a veces no nos damos cuenta de que la gente cerca de ti sufre. Intento decir que es parte del trabajo, que un día puedes ser Dios y otro el diablo. Sé lo que puede pasar antes de un partido, pero la familia no soporta la presión como tú».

«Se vive bien, sabes que tienes gran responsabilidad porque es un club importante, pero si juegas aquí tienes la personalidad para jugar aquí. Con el Madrid tienes que ganar todos los partidos. Estuve nervioso el día de la presentación, estuve en el túnel esperando solo y fueron los cinco minutos más largos de mi vida.

«Me lo imaginaba porque sabía que me esperaban en Madrid. Fue un placer. Pensaba en todo en el camino que he hecho para estar aquí y fue increíble la primera vez con los madridistas».

«Al Madrid venía con la idea de jugar con Vinicius, no imagino el Real Madrid sin Vincius. Jugamos bien juntos, la gente espera mucho de nosotros. Estamos en la fase clave de la temporada. No es una cuestión de posición, sino de animación. El resto es debate. Soy fan de las primeras veces, me quedó con el primer gol. Era la primera vez que podía tener esa sensación».

«El Balón de Oro es una cosa individual. Ganar una Champions con el mejor club del mundo significa formar parte de la historia del mejor club del mundo. Para mí es más importante la Champions. Siempre he dicho que quiero marcar una época. Los goles son importantes, pero lo que más importa es ganar. Quiero ganar todo lo que pueda ganar con el Real Madrid».