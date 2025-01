Kylian Mbappé marca la diferencia dentro y fuera del campo. En el partido ante Las Palmas, el delantero del Real Madrid realizó sin duda su mejor partido de la temporada. Marcó un doblete aunque podría haber sido un hat-trick, su primero del año, pero Figueroa Vázquez decidió otra cosa desde el VAR. Sin embargo, no fue la única exhibición que realizó el de Bondy el pasado domingo. En las gradas, un joven aficionado estaba cumpliendo un auténtico sueño.

Lorenzo es un niño francés que padece una enfermedad incurable y que fue invitado por el propio Kylian Mbappé a ver un encuentro del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El joven tiene un glioma situado en la parte trasera del cerebro, lo cual le genera una invalidez. A través de una campaña realizada en redes sociales, el pequeño Lorenzo, cuyo ídolo es Mbappé, llamó la atención del astro galo y éste le respondió en vídeo para anunciarle que le invitaba a uno de sus partidos.

La ocasión se dio finalmente el pasado domingo contra Las Palmas. Kylian Mbappé se encargó de que el joven viajáse en un avión privado para llegar hasta la capital española. En el vídeo publicado por el Real Madrid en redes, se puede observar a un Lorenzo muy emocionado a la hora de conocer a su referente. El chico también pudo conocer a otros miembros de la plantilla y al propio Florentino Pérez. Un gesto que nunca olvidará.

Lorenzo vio a un Mbappé estelar

Y Lorenzo no vio un partido cualquiera. Ante Las Palmas, Kylian Mbappé fue extraordinario. Autor de un doblete que pudo ser hat-trick, el ex del Paris Saint-Germain se reafirmó. También acabó con la maldición de los penaltis. Tras haber fallado sus dos últimas penas máximas, el atacante rompió la racha ante el conjunto grancanario. Un alivio. Todos lo dicen: «Está de vuelta». Este curso, el parisino contabiliza ya 18 goles de blanco. En su primera temporada con la elástica merengue, Cristiano Ronaldo anotó en 33 ocasiones. Uno de los objetivos del francés es sin duda superar a su ídolo.

Además, Kylian mira con reojo también al trofeo Pichichi. Robert Lewandowski empieza a mirar en sus retrovisores. Mbappé cuenta 12 tantos en este curso de la Liga, por los 16 que lleva el polaco. Entonces, la guerra entre los dos atacantes está más que abierta y aún quedan muchas jornadas por disputarse.

Kylian ya está bien

Todos se acuerdan de aquella noche oscura en San Mamés. En el País Vasco, Kylian «tocó fondo». Sin embargo, cayó para volver a levantarse más fuerte. Desde aquel encuentro, el delantero suma ocho dianas en diez partidos y cuatro en los últimos tres. En la rueda de prensa previa al partido de Champions ante el Salzburgo, Mbappé volvió a hablar de esa mala racha. «Ha sido algo más mental. Estaba bien físicamente, contento con el grupo, pero debía dar más. Lo sabía. Y fue tras Bilbao cuando me dije ‘vamos’. No has venido a Madrid para jugar mal. Ha cambiado eso. En el Madrid hay que jugar bien siempre y ahora estoy listo», explicó.

A pesar de haber atravesado un momento tan delicado, Kylian está de vuelta. «Me siento muy bien. Llevo mes y medio en un buen momento. Intento ayudar al equipo en todo lo que puedo y estoy con máxima confianza», confirmó.