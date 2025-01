Mbappé: «No había venido al Real Madrid para jugar mal»

Kylian Mbappé tomó la palabra por primera vez en rueda de prensa en la previa de un partido de Champions League. El francés atendió a los medios de comunicación antes del encuentro que enfrentará, en el estadio Santiago Bernabéu, al Real Madrid y al Salzburgo. Los blancos buscan la clasificación matemática para el playoff de la máxima competición continental.

«Me siento muy bien. Llevo mes y medio en un buen momento. Intento ayudar al equipo en todo lo que puedo y estoy con máxima confianza», comenzó. Sobre las críticas, fue claro: «Estoy muy tranquilo y es normal. Cuando no juego bien la gente habla y pueden hablar mal. Hay que estar tranquilos y centrados en el juego. Sabían que podía cambiar la situación y ha cambiado. Estoy muy feliz».

Mbappé habló del día en el que tocó fondo: «Ha sido algo más mental. Estaba bien físicamente, contento con el grupo, pero debía dar más. Lo sabía. Y fue tras Bilbao cuando me dije ‘vamos’. No has venido a Madrid para jugar mal. Ha cambiado eso. En el Madrid hay que jugar bien siempre y ahora estoy listo».

Sobre su sueño de jugar en el Real Madrid, fue claro: «Estar aquí es siempre un sueño. Cada vez que tengo la oportunidad de jugar aquí, soy feliz. Incluso cuando no jugaba bien, lo estaba. Era mi culpa, de nadie más. Y ahora estoy mejor. Intentando aprender la cultura española, un poco diferente de la francesa, pero en ello estoy. Y bien. Me gusta mi vida».

Mbappé también habló de su gesto ante el Celta señalándose el escudo: «Soy el tipo de jugador que necesita esta presión. El sentir que siempre tienes que dar más. Ante el Celta hubo pitos… pero es normal en un club como el Madrid. Hay que ganar siempre y si no ganas la Supercopa, puede haber pitos. Es normal. Fue difícil la noche del Celta, pero hemos ido a más, jugando con personalidad, cambiando situaciones. Y esto es lo que quieren los madridistas: jugar bien y ganar partidos».

«Que estemos todos unidos. Entiendo los pitos, no hay problema, pero no perdamos la unidad. Es así de simple. Necesitamos a todos para escribir una nueva página en la historia», añadió.

«Yo pensaba mucho en dónde colocarme y fue un momento complicado. Cuando piensas mucho no juegas bien. No pasa nada con Francia. No se puede cambiar nada. Tengo ganas de volver en marzo y ayudar a estar en las semifinales de la Liga de Naciones. Mi amor por Francia no ha cambiado», comentó.

«Mi objetivo es hacer mi mejor partido con el Real Madrid en cada encuentro. Pienso que podemos hacer más», aseguró. Además, no se quiso marcar una marca goleadora: «Nunca voy a ser un jugador tímido, no. Pero el Real Madrid hay que venir con humildad, porque es un equipo que ha ganado todo y no puedes llegar a él con exigencias. Máximo respeto. Y a trabajar. No me pongo una cifra de goles. Si llego a 40, 40. Pero si más, más».

«Fuimos muy tristes, pero faltan muchos títulos. El partido de Copa era importante. Hemos sido conscientes de que el partido fue muy malo, pero hay que cambiar la mentalidad rápido y es lo que hemos hecho», finalizó al ser cuestionado por la final de la Supercopa de España.