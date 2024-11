Mbappé manda un mensaje a navegantes: «Estoy listo…»

Kylian Mbappé revive. Contra el Leganés, el francés se reencontró con el gol. Después de más de un mes sin enjaular, la nueva estrella del Real Madrid está encontrando su ritmo con la elástica blanca. En Butarque, Mbappé fue elegido mejor jugador en el campo. En 83 minutos, el ariete recopiló 61 toques, acertó 36 pases de 41 (88%), ganó cinco de sus siete duelos en el suelo y tiró tres veces a puerta, según aportan los datos de Sr.Naninho en la red social X. En la posterior comparecencia ante los micrófonos de Real Madrid TV, el francés avisó a sus próximos rivales. «Estoy listo para ayudar al equipo y darlo todo», afirmó.

Contra el Leganés, Kylian Mbappé tuvo la banda izquierda para él, mientras que Vinicius se encargó del lado diestro. Aunque para el francés, consciente de que su rol de 9 no ha sido el mejor, está dispuesto a hacer sacrificios para vestir la elástica del Real Madrid. «Creo que jugué un buen partido. Estoy empezando a encontrar mi ritmo con mis compañeros. Puedo jugar en cualquier posición, estoy listo para ayudar al equipo y darlo todo. Juego por la derecha, por la izquierda y en el centro. No me opongo a ello. Quiero ayudar al equipo y marcar goles», contó.

Además, el francés no se olvidó del carioca y aprovechó para desmentir los rumores de una posible relación tensa con el 7. Justamente, ese conflicto de intereses en la delantera con Vini ha abierto muchos debates. No obstante, Kylian se mostró claro y contundente frente al asunto. «Vinicius y yo tenemos una gran compenetración. Tengo una relación maravillosa con él, y es un excelente jugador. Aquí tenemos a los mejores jugadores, y estamos listos para ganar muchos partidos y títulos», declaró.

El gol y la victoria saben a confianza para el Mbappé y los suyos. Después de un último mes de competición, ya sea para el jugador o el club en general, el triunfo en Butarque recarga las pilas de los merengues. «Venimos aquí para ganar. Sabemos de la importancia del partido. Teníamos que ganar después del empate del Barcelona. Empezamos bien, con buen ritmo, teniendo el balón, jugando bien. El primer gol fue muy importante», confesó el ariete.

Esta última semana, Kylian Mbappé no se marchó con la selección francesa. Por segunda vez consecutiva, Didier Deschamps decidió prescindir de su astro, una decisión por lo visto pactada. Mientras que Valdebebas se quedó desierto por la falta de sus internacionales, Kylian aprovechó para afinar y ajustar detalles con jugadores menos experimentados. «Me viene muy bien entrenar con los chicos, con los del Castilla también. No conocía a muchos y tienen mucha calidad. Estoy bien físicamente y listo para ayudar al equipo», admitía.

Por último, Mbappé quiso acordarse de Fede Valverde. El uruguayo se estrenaba por primera vez como capitán del Real Madrid. Un sueño para él, pero también un rol que cumple maravillosamente según sus compañeros. «Es un jugador muy importante. Cuando se habla de jugadores se habla de otros que vemos un poco más, pero Fede es importantísimo. La gente no habla mucho de él, pero es muy importante para nosotros. Ha ganado muchos títulos aquí y espero que siga haciéndolo», zanjó Kylian.