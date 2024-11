El PSG rabia por sus derrotas ante Mbappé y lleva el caso de los 55 millones a la justicia ordinaria

Al Paris Saint-Germain no le gusta perder y tampoco sabe perder. El club francés propiedad de Qatar no soporta que todos los órganos deportivos a los que ha llevado su cruzada contra Kylian Mbappé no le den la razón. Al contrario, todos indican que es el actual jugador del Real Madrid quien tiene razón en esa pelea por los 55 millones de euros que le debe el PSG, pero estos llevarán su cruzada contra Mbappé hasta el final.

El caso viene ya de lejos, de mediados de septiembre, cuando la comisión jurídica de la Liga de Fútbol Profesional de Francia determinó que la petición de Mbappé era justa y correcta. Esa petición era que su antiguo club le debía 55 millones de euros en concepto de salarios que no le pagó durante los meses de abril, mayo y junio, cuando todavía Mbappé era futbolista del PSG, además de una parte de su primera anual de fidelidad.

Esa comisión dio la razón a Mbappé, pero el PSG recurrió la resolución. Tenía derecho a ello. La Comisión de Recursos de la liga francesa, analizadas las alegaciones del club dirigido por Nasser Al Khelaifi, volvió a dar la razón al futbolista, quitándosela al PSG. Sin embargo, lejos de pagar esos 55 millones de euros, los parisinos siguieron recurriendo y recurriendo.

El siguiente paso fue ir a la comisión superior de apelación, perteneciente a la Federación Francesa de Fútbol. Todo, como ven, órganos locales del país, lejos de la España en la que vive y juega Mbappé y sí cerca del club en el que está el PSG. Sin embargo, este viernes, el Paris Saint-Germain se llevó otro mazazo importante.

Este órgano de la Federación Francesa volvió a sacar los colores al PSG y rechazó su recurso. Así, el club galo ha agotado ya todas las vías deportivas, pero no las judiciales, por lo que -y esas es la novedad- seguirá en la batalla con Kylian Mbappé. Lejos de aceptar que no tienen razón y que tienen que pagar esos 55 millones de euros al delantero, ahora llevan este caso a la justicia ordinaria.

El PSG no acepta la derrota ante Mbappé

En una huida hacia adelante, el Paris Saint-Germain lleva a la justicia lo que en los órganos deportivos no es capaz de conseguir. Se niegan a pagar los 55 millones de euros y agotarán todas las vías para no hacer el pago. Por eso ahora llevan el caso a la justicia ordinaria, para dilatar el proceso, para seguir sin abonar una cantidad que firmaron al jugador. Cabe recordar que lo que le deben a Mbappé es, además de una prima, varios salarios mensuales, todos ellos en una época en la que Kylian jugaba con el PSG.

Para no efectuar el pago, Al Khelaifi defiende que Mbappé les prometió a principios de este 2024 que todo se haría de forma amistosa y que había un pacto entre ambas partes. Pero eso no está firmado, son cosas que el PSG defiende que dijo Mbappé, pero evidentemente lo que cuenta es lo que quedó firmado. Todo el conflicto llega porque al Paris Saint-Germain sigue sin superar que el futbolista no quisiera renovar con ellos y buscar una nueva aventura fuera del Parque de los Príncipes.