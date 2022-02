Mbappé contra su futuro

En el vestuario del PSG dan por segura la marcha de Kylian Mbappé al Real Madrid a final de temporada. Tanto sus compañeros como el cuerpo técnico de Mauricio Pochettino, que también conoce que tiene los días contados como entrenador del conjunto parisino, son plenamente conscientes que a estas alturas sería una quimera pensar que el conjunto galo todavía va a ser capaz de darle la vuelta a una decisión que el delantero tiene tomada desde hace muchos meses. El pasado verano ya quiso ir al conjunto blanco y los parisinos llegaron a rechazar 200 millones de euros. Esta primera negativa no ha impedido que el atacante mantenga su sueño de jugar como local en el Santiago Bernabéu.

“Si quisiera renovar y quedarse ya lo habría hecho y más con todo el dinero que le han ofrecido”, dicen fuentes del vestuario del PSG, que dan por segura su marcha a OKDIARIO. No obstante, también están convencidos de que Mbappé va a dar hasta la última gota de sudor por el equipo de su ciudad hasta final de temporada. Aunque saben que a partir del 1 de julio en cualquier momento el Real Madrid puede emitir un comunicado oficial en el que confirme su fichaje, tanto sus compañeros como el cuerpo técnico están muy tranquilos respecto al rendimiento que va a ofrecer el delantero en todos los partidos. Esto incluye la eliminatoria contra el Real Madrid. Y es que, el francés estaría encantado de dejar el Parque de los Príncipes tras ganar la primera Champions en la historia de la entidad gala.

El PSG insiste

OKDIARIO ya contó que el PSG le había hecho una oferta muy importante a Mbappé para que renovase que rechazó. Esta insistencia del conjunto francés se mantiene y los acercamientos a su entorno con importantes propuestas para que renueve son habituales. Las personas que rodean a Kylian poco tienen que decir, ya que saben perfectamente que el deseo del jugador es terminar fichando por el Real Madrid.

De hecho, el entorno de Mbappé, liderado por su madre, Fayza Lamari, ya preparan el futuro del delantero en España. Siempre en constante comunicación con el Real Madrid, los próximos meses serán claves para que en el momento en el que el atacante aterrice en la capital de España esté todo listo. Toda la logística está en marcha y su equipo de comunicación ya trabaja para cuando este momento llegue. Kylian ya tiene a su entorno más cercano y a todo su equipo con la maquinaria activada para que a partir del 1 de julio todo esté preparado.

Mientras, Mbappé durante estos meses cumplirá el plan que ha trazado el Real Madrid. El delantero no hará anuncios antes de tiempo, hablará lo justo y no quiere el más mínimo lío para evitar el enfado del PSG. De hecho, la última vez que tomó la palabra en público fue el pasado 6 de febrero tras el encuentro que enfrentó a los parisinos con el Lille. Después de ese duelo, Kylian no se mojó lo más mínimo sobre su futuro, pronunciando unas palabras que no pillaron por sorpresa a los blancos. “Mbappé ha dicho lo que debía decir”, aseguraron en la cúpula del club madridista tras estas declaraciones.