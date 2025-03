Mbappé: «Cambiaría haber jugado mejor a principio de temporada»

Kylian Mbappé ha hablado en la concentración de Francia, antes del partido de cuartos de final de la Liga de Naciones contra Croacia. El jugador del Real Madrid ha revelado cuáles fueron los motivos que le llevaron a no acudir a la llamada de la selección gala en los últimos dos parones y también ha reconocido qué hubiera cambiado en los últimos meses: «Si hubiera cambiado algo a comienzos de temporada habría sido jugar mejor cuando lo pasé mal».

Mbappé ha hablado sobre su mala racha goleadora con Francia, pero ha dejado claro que no es algo que le obsesione: «Será importante volver, jugar bien, ganar y marcar goles. Mañana es un partido importante, así que el objetivo será ayudar al equipo, pero no es algo que me preocupe. Lo que me preocupa es ganar este doble enfrentamiento contra Croacia y quedar entre los cuatro primeros».

La estrella de les bleus ha regresado con su selección después de ausentarse en las dos últimas concentraciones. Ni en octubre ni en noviembre fue con Francia, lo que causó una gran polémica en su país. Sin embargo, ha dejado claro que esas críticas fueron únicamente externas, puesto que «quedó muy claro en el grupo» cuando la decisión se tomó: «Puede que haya sido un poco confuso para la gente de fuera, pero internamente estaba muy claro».

Sobre el reencuentro con sus compañeros, Mbappé destacó que «fue una alegría encontrar el grupo y la selección». «Con la mayoría de los compañeros que estamos hablamos muy seguido, casi todo el tiempo. Hay algunos con los que me fui de vacaciones», señaló.

Sobre la posibilidad de dejar la selección francesa tras el Mundial 2026, Mbappé matizó sus palabras, puesto que hace meses dio a entender que sí lo haría: «Todos mis pensamientos están puestos en el Mundial de 2026. Es un Mundial muy importante para el equipo, el grupo y para mí. Hay que dedicarle toda la energía, ese es realmente el objetivo de todo este grupo y hay que prepararse bien para esta competición para poder soñar con ser campeón del mundo».

Mbappé llega en su mejor momento

La Liga de Naciones llega para el madridista en un gran momento de forma y él mismo lo sabe. Ha afirmado que su estado físico cree que «es muy alto». «Me siento bien, me siento contento de jugar al fútbol y de poder ayudar al equipo», ha afirmado. Y, ahora, espera poder trasladar ese buen momento que atraviesa en el Real Madrid a Francia. El jugador ha hablado también sobre los malos momentos por los que ha pasado, haciendo hincapié en el comienzo del curso: «Una carrera deportiva no es lineal. Puedes atravesar malos momentos de forma, pero debes centrarte en lo que te importa y focalizarte en el trabajo. Si hubiera cambiado algo a comienzos de temporada, habría sido jugar mejor cuando lo pasé mal».

Sobre Dembélé: «Siempre he estado muy emocionado de jugar con él durante años, pero aún más cuando veo su forma actual. Esta es un arma realmente importante para ayudarnos a lograr nuestros objetivos. Intentaremos ponerlo en las mejores condiciones. Es otra cuerda de nuestro arco. Tenemos más opciones. Cuando ves su forma, es genial. Somos aún más impredecibles. Nos conocemos de memoria».

Por último, ante el enfrentamiento ante Croacia, ha hablado de varios futbolistas con los que ha coincidido a lo largo de su carrera. Además, ha señalado que hablará con Modric para que le diga «cómo se gana el Balón de Oro». «Subasic y Pasalic me guiaron en Mónaco. Juego con un jugador legendario al que todo el mundo respeta, como es Luka Modric. Todavía tiene las mismas ganas de actuar. Es un gran honor para mí ser su compañero de equipo. Esta semana se burlaron de nosotros en Madrid», afirmó.