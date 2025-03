Mbappé regresa con Francia seis meses después

Kylian Mbappé vuelve a la selección francesa seis meses después de su última convocatoria con Francia. El delantero del Real Madrid es la principal novedad en la lista de Didier Deschamps para los cuartos de final de la UEFA Nations League ante Croacia, que se disputa el 20 de marzo en Zagreb y el 23 de marzo en Saint-Denis. Junto a él, la otra gran sorpresa es la inclusión del joven delantero del PSG Désiré Doué, quien podría debutar con la absoluta.

El regreso de Mbappé con Francia marca el fin de un periodo de especulación y controversia en torno a su ausencia con el combinado nacional. Su última aparición con la camiseta de Francia fue el 9 de septiembre de 2024, en un encuentro ante Bélgica. Desde entonces, el capitán de Les Bleus no fue convocado en octubre ni en noviembre, lo que generó dudas sobre su relación con el equipo y su compromiso con la selección.

Mbappé se perdió las ventanas internacionales de octubre y noviembre, un hecho que no pasó desapercibido en Francia. A pesar de la controversia, Deschamps ha confirmado que Mbappé seguirá portando el brazalete de capitán en los dos partidos contra Croacia. «Sí, Mbappé será capitán. He hablado con él y no tengo que dar más detalles de nuestras conversaciones», afirmó el seleccionador en rueda de prensa.

El técnico también dejó claro que la capitanía no implica que el delantero tenga que acudir a todas las ruedas de prensa previas a los encuentros, como hacía su antecesor, Hugo Lloris. «Eso exige mucha energía y puede generar riesgos si se abordan asuntos sensibles», explicó Deschamps, aludiendo a la presión mediática que rodea al atacante.

La vuelta de Mbappé supone un impulso para Francia en su intento por llegar a la Final Four de la Nations League. En la convocatoria también figuran jugadores clave como Tchouameni y Eduardo Camavinga, compañeros en el Real Madrid, además de Jules Koundé, del Barcelona. También destaca la presencia de un Ousmane Dembélé que viene de ser clave para el PSG de Luis Enrique en su eliminatoria ante el Liverpool.

Didier Deschamps ha valorado positivamente el estado físico de Mbappé, que llega «en perfectas condiciones». Las dudas sobre su estado físico surgieron tras la eliminatoria de octavos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid, en la que disputó 120 minutos pese a los rumores de molestias en un tobillo.

Otro aspecto que el técnico galo destacó fue la versatilidad de su ataque, dejando abierta la posibilidad de que Dembélé juegue como delantero centro, permitiendo a Mbappé regresar a la banda izquierda, su posición favorita. «Ousmane está en plena confianza y más cerca de la portería, lo que le da una eficacia muy elevada. Le he dicho que guarde un poco para nosotros», bromeó Deschamps.

La lista de convocados de Francia con Mbappé