El máximo responsable de la UFC quiere a Topuria en el Bernabéu

Tan solo unos instantes después de conseguir el cinturón de campeón del mundo de peso pluma de la UFC, el español Ilia Topuria ya tenía en la mente el siguiente reto: pelear en el Santiago Bernabéu. Los planes del CEO del Ultimate Fighting Championship pasan por organizar un gran evento en España aprovechando el gran poder mediático del que goza ahora el peleador español y el nombre del coliseo blanco ha sido el primero en salir a la palestra.

«Dana, es tiempo de brillar, es el momento de traer la UFC a España», dijo Topuria cuando Alexander Volkanovski aún se estaba recuperando del KO que el alicantino le había infligido en el segundo asalto. Para un madridista como el recién proclamado campeón del mundo, no hay otra opción que el estadio blanco. «Yo me quedo con el Bernabéu. Pudiendo pelear en el Bernabéu ya no hay otra. Siempre Bernabéu», comentó Topuria. «Convenceré a Dana con un par de copas de whisky», aseguró Ilia.

Se refería a Dana White, la cabeza pensante de todo el universo UFC, que recogió el guante y aseguró en sala de prensa que ya estaba concentrado en organizar una gran pelea en España, donde sabe que ahora tiene un buen mercado para explotar. «Sí, seguro que iremos a España. No sabemos exactamente cuál sería el adversario de Ilia. Falta por saber en qué recinto y cuándo lo haremos pero sí, iremos a España», zanjó White quien, además, valoró la figura del peleador español. «Topuria es un grande y tuvo una actuación tremenda. Si sigue así creo que tendrá un gran futuro».

Rápidamente, los periodistas presentes en la sala de prensa le sugirieron el nombre del Santiago Bernabéu como posible escenario de la tan ansiada primera pelea de Topuria en España. «¿Qué capacidad tiene el Bernabéu?», preguntó interesado White. «80.000 espectadores, con opción de poder reducirse si no se quiere un evento tan grande», le dijeron. «¿Y es cerrado?», volvió a cuestionar el CEO de la UFC. Al confirmarle la posibilidad de cubrir el estadio, Dana White abrió la opción. «Ok. Se puede entonces. Me gusta. Si hay un pabellón disponible, se hará».

El Bernabéu y McGregor, en el horizonte

Hay que recordar que el estadio del Real Madrid no es el único que la UFC está valorando para cuando aterrice en España. De hecho, ni siquiera la capital de España es la única ciudad candidata, ya que Barcelona también cuenta con opciones, pero fue el propio Topuria el encargado de sugerir el Santiago Bernabéu en varias entrevistas previas a la pelea en las que, incluso, se atrevió a elegir a Connor McGregor como rival.

«Si él cree que está en condiciones de pelear a este nivel me gustaría que fuese mi rival. Lo noquearía en el primer asalto. Si quiere seguir manteniendo su nombre dentro de este deporte tiene que atreverse a pelear con alguien de la nueva generación y, sin duda, ese soy yo», sentenció Topuria cuando le preguntaban cómo se imaginaba su pelea en el Santiago Bernabéu. Ahora, con el cinturón bajo el brazo, seguro que no le faltan rivales.