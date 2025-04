Mateu Lahoz zanja la polémica sobre la mano de Asencio

Antonio Mateu Lahoz se pronunció sobre la mano de Asencio que revisó el VAR por un posible penalti y que finalmente quedó en nada. Corría el minuto 13 cuando Declan Rice remató directamente al brazo del central del Real Madrid, que lo tenía prácticamente pegado al cuerpo, en posición natural y en paralelo con el cuerpo. Aunque la acción había pasado desapercibida, desde el videoarbitraje estuvieron cerca de un minuto revisándola, algo que no entendió el que fuera árbitro internacional y de Primera División.

El valenciano justificó la decisión del VAR de no mandar al monitor a revisarla al bosnio Irfan Peljto. El ex colegiado español afirmó que la mano no era sancionable, debido a la proximidad del disparo, puesto que fue a menos de un metro y directamente a donde el futbolista tenía el brazo. Alegó que el jugador del Real Madrid no podía hacer nada y dijo que no entendía el motivo que había llevado al árbitro del VAR a estar tanto tiempo en conversación con el colegiado de campo, puesto que estuvo cerca de un minuto el juego parado.