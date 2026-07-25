Mastantuono en la rampa de salida

El futuro más inmediato de Franco Mastantuono parece estar lejos del Real Madrid. El argentino no ha cuajado en su primera temporada en el conjunto blanco y, por ello, se le busca una salida para que continúe su crecimiento. El club quiere cederlo y su futuro puede estar en la Premier League. Allí hay un equipo que ya ha mostrado su interés. Se trata del Fulham, al que acaba de llegar Álvaro Arbeloa.

El Real Madrid buscará este año recuperar la competitividad de la mano de José Mourinho y eso conlleva una reestructuración de plantilla en casi todas las parcelas del campo. En ataque no iba a ser menos. Tras las llegadas de Cucurella, Dumfries, Konaté y Bernardo Silva, el club ha ido dando salida a varios futbolistas, como Fran García o Dani Ceballos, además de los que terminaban contrato. Pero hay varios que están en la rampa de salida y uno de ellos es Mastantuono.

El argentino saldrá o, al menos, eso es lo que quiere el club. Después de desembolsar el pasado verano 50 millones de euros por su fichaje, el ex de River Plate no cumplió con las expectativas y, por ello, el Real Madrid considera que la mejor opción es la de que se marche cedido. Se le busca una salida que le permita mantener esa progresión tan prometedora que le llevó a firmar por la entidad de Valdebebas con vistas a que en un futuro pueda formar parte del primer equipo.

Y el aliado perfecto de los madridistas para que Mastantuono pueda recuperar ese rendimiento con el que sorprendió en el fútbol argentino está en Londres. Arbeloa le conoce de sobra, puesto que la pasada temporada le tuvo a sus órdenes y le utilizó en un gran número de partidos. 18 encuentros jugó el atacante bajo el mando del entrenador, que ahora puede ser capital para su desembarco en el Fulham.

A sus todavía 18 años –cumplirá los 19 en agosto– el argentino podría desembarcar en Craven Cottage con el objetivo de ganar experiencia en una liga de lo más competitiva como es la Premier League, alejado de esa presión que supone ser futbolista del Real Madrid y bajo el mando de un técnico de la casa que confiaría en él. Una opción de lo más viable para que haga ese Erasmus que otros futbolistas pasaron con nota en el pasado, como Carvajal, Valverde, Fran García o, en casos más recientes, Endrick o Nico Paz.

Buen partido de Mastantuono ante el Alcorcón

Por el momento, Franco Mastantuono es uno de los jugadores del primer equipo que se encuentra ya entrenando a las órdenes de José Mourinho. De hecho, fue titular en el partido de entrenamiento que el viernes disputaron los madridistas ante el Alcorcón, en el que ganaron por la mínima con un gol de Yáñez. El tanto ganador llegó sin los futbolistas del primer equipo sobre el terreno de juego y, por tanto, sin el argentino.

Eso sí, en este primer test, el futbolista fue el protagonista de la acción más relevante de la primera parte del partido. En el minuto 1 sacó sus mejores cualidades para desbordar por la derecha, penetrar en el área y ser objeto de un penalti clarísimo que no aprovechó Arda Güler, puesto que lo detuvo el portero. Estuvo de lo más activo, aunque no pudiera aprovecharlo el equipo para adelantarse en el marcador.

En las próximas semanas tiene una oportunidad para ganarse a Mourinho y dar argumentos al club para replantearse su situación. Sin embargo, a día de hoy lo que se valora en Valdebebas es que Mastantuono abandone el club de cara a esta temporada bajo una cesión. El Fulham de Arbeloa se presenta como la gran opción para que el argentino pueda resurgir y contrastarse como esa promesa que despuntó y maravilló en River.