Marco Rose: «No creeré que no juega Bellingham hasta que mañana no esté en el estadio»

Marco Rose, entrenador del Leipzig, ha hablado en la rueda de prensa previa al duelo que enfrenta al conjunto alemán contra el Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Champions League. El técnico ha opinado sobre la baja de Bellingham, que es duda incluso para la vuelta, y sobre las fortalezas de un conjunto blanco que aterriza en Alemania después de cuajar una de las mejore actuaciones de la temporada ante el Girona.

Marco Rose afronta uno de los partidos más importantes de la historia del Leipzig en Champions ante el Real Madrid y las primeras cuestiones fueron referidas a la ausencia de Bellingham, que estará alrededor de tres semanas por el esguince de «alto grado» sufrido en el partido ante el Girona.

«Si no juega, hay otros como Brahim o puede que jueguen en un 4-3-3 con Joselu en ataque. Hay detalles pequeños en el juego del Madrid que cambiarán, es es un jugador muy importante», dijo en rueda de prensa sobre la ausencia de un futbolista al que entrenó durante un año en el Borussia Dortmund. «Le he tenido un año, es un gran chaval, con gran mentalidad, se mueve muy bien», dijo.

Rose también quiso bromear con respecto a la ausencia o no de Bellingham, que no ha viajado a Leipzig con la expedición del Real Madrid. «No creeré que está fuera hasta que no esté mañana en el estadio. Conozco a Jude, hará todo lo posible por jugar el partido de la Liga de Campeones. Puede ser que vea a otros médicos, no se sabe, he leído mucho. Veremos si está o no está», apuntó.

Rose, Bellingham… y Vinicius

Rose también quiso hablar sobre la importancia en el Real Madrid de un Vinicius que ante el Girona firmó una de sus mejores actuaciones de los últimos tiempos. «Juega por fuera y por dentro también, quiere el balón, hace muchos duelos, quiere marcar y marca… es muy difícil para la defensa pararle. Pero también quiere balones largos cuando la defensa está arriba, no debemos centrarnos sólo en uno», dijo.

«Si juega Joselu, es muy bueno por arriba. Y tienen otros jugadores que pueden hacer gol. Hablamos del Real Madrid, es de los más fuertes de Europa en este momento. Queremos enfrentarles, en posesión, crear oportunidades. Es lo que necesitamos», cerró un Rose que también quiso elogiar al conjunto blanco por su actuación en esta temporada.

«El Madrid juega por fuera mucho, con jugadores muy fuertes, hay que defender muy bien. Estar compactos. Necesitamos llegada y mucha pegada. Y en posesión, a crear. Los números del Madrid son muy buenos. Hay que controlar el partido en cada línea», finalizó.