Marcelo ya sueña con una final entre el Fluminense y el Real Madrid: «Sería épico»

Desde su retirada el pasado mes de febrero, Marcelo Vieira se ha mostrado muy activo en redes sociales comentando la actualidad del fútbol y del Real Madrid. El que fuera lateral izquierdo del Real Madrid durante 16 temporadas ha escrito varios mensajes en redes sociales dedicados a los blancos, pero también al otro club de sus amores: el Fluminense. El brasileño está de suerte, ya que ambos equipos podrían enfrentarse en la final del Mundial de Clubes.

Marcelo ya sueña con el posible duelo entre el equipo con el que dio el salto al fútbol profesional y un Real Madrid con el que conquistó 25 títulos y se convirtió en uno de los mejores laterales izquierdos de la historia. «Una final Real Madrid vs Fluminense sería épico», ha expresado el brasileño.

Un mensaje que el ex ’12’ blanco ha concluido afirmando que «sería un sueño hecho realidad». Esta revelación no ha gustado a algunos aficionados del Flu, que le han exigido lealtad al club al que volvió en la etapa final de su carrera para ganar la Copa Libertadores en 2023. «Un sueño hecho realidad sería que el club que te descubrió conquistara el mundo», ha comentado un seguidor del Fluminense. Marcelo ha ‘tirado’ de humor para calmar las aguas: «Calma, cada cosa a su tiempo. Tranquilo, Marcos».

Vamos MI Madrid!!! Una final Real Madrid vs Fluminense sería épico 😍 Sería un sueño hecho realidad 😬🙏🏾@FluminenseFC @realmadrid — Marcelotwelve (@MarceloM12) July 5, 2025

El ex jugador brasileño ha estado más activo en su apoyo al equipo brasileño en los últimos días, celebrando golazos como el de Martinelli y mostrando tanto alegría por los logros del club como sufrimiento por los largos descuentos en los finales de partido. Un último punto que comparte con el Real Madrid, y que ya comparó el alargue del Fluminense – Al Hilal con el del duelo madridista ante la Juventus en octavos. «Si la final es Real Madrid vs Fluminense… el partido no va a acabar», ironizó el brasileño en X el viernes.

Marcelo: de Madrid a Río, pasando por Atenas

La historia de Marcelo en el fútbol se escribe entre Madrid y Rio de Janeiro. Nacido en la ciudad carioca, el legendario jugador debutó con el primer equipo del Fluminense en 2005, dónde tan solo permaneció un año antes de dar el salto al Real Madrid en el noviembre de 2006. En el club de Concha Espina se convirtió en un más que digno heredero de Roberto Carlos, conquistando 5 Champions League.

Tras unas temporadas de poco protagonismo en el club blanco, Marcelo probó suerte en el Olympiakos griego. El lateral no encontró su sitio en el equipo ateniense, y decidió volver a casa. En su regreso al Fluminense volvió a encontrar buenas sensaciones, convirtiéndose en una de las claves del título de Copa Libertadores de 2023. Marcelo cerró su carrera de forma circular, optando por la retirada en el club que le vio nacer.