Marcelo renace con el Olympiacos: golazo por la escuadra y primer doblete de su carrera

Marcelo Vieria es el hombre del día en Grecia. Este jueves, el Olympiacos disputó los octavos de final de la Copa y el defensa brasileño encumbró a la afición del Georgios Karaiskakis con un fabuloso doblete, el primero de su carrera deportiva y un derechazo directo a la escuadra. El ex del Real Madrid fue el gran protagonista de la victoria de su equipo por 4-1 en el que fue titular por segunda vez en la temporada y donde disputó un total de 68 minutos.

Nada más comenzar la segunda parte y con el encuentro igualado en el marcador, el jugador de 34 años recibió el balón en el borde del área, condujo y realizó un gran disparo con su pierna derecha colocando el balón por la escuadra rival. El segundo de su cuenta, poco antes de salir del terreno de juego, fue también de bellísima factura. Recibió un pase filtrado dentro del área y este controló elevando el balón y enviando el balón al fondo de la red.

What a 🔴⚪️ moment in Karaiskaki last night! @MarceloM12's first goals in the Olympiacos jersey! 😍⚽️🇧🇷#Olympiacos #Goals #M12 #Brazil pic.twitter.com/28sp8bfwYn

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) December 16, 2022