Manu Fernández, el arquitecto de la fórmula que convierte La Fábrica en una mina de oro

Manu Fernández lo tiene claro. El máximo responsable de La Fábrica está completamente convencido de que la mejor fórmula para gestionar la salida de los canteranos es una venta que permita al Real Madrid conservar el control sobre su futuro. El club traspasa al futbolista, mantiene habitualmente el 50% de sus derechos y se guarda diferentes mecanismos para recuperarlo si su evolución confirma las expectativas.

Esta política permite que los jóvenes abandonen Valdebebas para competir con continuidad en el fútbol profesional y, al mismo tiempo, evita que el Real Madrid pierda definitivamente a sus mejores talentos. Si el jugador triunfa, el club puede recuperarlo por una inversión reducida. Si termina siendo vendido a un tercero, la entidad blanca recibe una parte importante de la operación.

El modelo se ha convertido en una de las grandes fuentes de ingresos del Madrid. Las diferentes ventas y derechos conservados sobre futbolistas formados en Valdebebas han generado alrededor de 210 millones de euros, una cifra que confirma el enorme valor deportivo y económico adquirido por la cantera.

La revolución de Manu Fernández

Manu Fernández asumió la dirección de fútbol del Real Madrid en junio de 2020, cuando sustituyó a Ramón Martínez. Florentino Pérez le encargó una renovación profunda de La Fábrica con dos objetivos fundamentales: producir más jugadores preparados para alcanzar el primer equipo y obtener mayores ingresos por aquellos que tuvieran que continuar su carrera fuera del club.

Desde entonces, Fernández ha modificado prácticamente todos los departamentos relacionados con la cantera. La captación nacional, la metodología de entrenamiento, la organización de los equipos y la elección de los técnicos han pasado por sus manos. Una estructura diseñada para que todos los conjuntos de Valdebebas compartan una misma identidad competitiva.

Los resultados respaldan su trabajo. El Real Madrid ha firmado dos ventanas de traspasos con cifras récord de ingresos, ha encadenado temporadas históricas en cuanto a títulos dentro de sus categorías formativas y ha conquistado dos Youth League. El Castilla también compite por alcanzar los puestos de playoff de ascenso en una exigente Primera Federación.

La presencia de canteranos en el primer equipo también ha aumentado. Dos futbolistas formados en La Fábrica como son Asencio y Thiago Pitarch se han asentado recientemente en la plantilla y hasta nueve integrantes del Castilla han tenido minutos con los mayores durante la pasada temporada. Además, el Real Madrid vuelve a ser una de las principales bases de las categorías inferiores de la selección española.

La Denominación de Origen La Fábrica

Fernández ha conseguido crear una auténtica Denominación de Origen La Fábrica. Los clubes de España y del resto de Europa buscan futbolistas formados en el Real Madrid porque saben que, además de calidad técnica, llegan preparados para competir bajo presión y con unos hábitos profesionales adquiridos desde las primeras categorías.

La venta con conservación del 50% se ha convertido en la gran herramienta del modelo. El Real Madrid obtiene ingresos inmediatos, el canterano encuentra un equipo donde desarrollarse y la entidad conserva una puerta abierta para el futuro. Operaciones como las diseñadas con Nico Paz, Víctor Muñoz o Gonzalo García reflejan una estrategia que protege al club ante una posible explosión deportiva del jugador.

Antes de convertirse en ejecutivo, Manu Fernández ya había dejado huella en los banquillos. Llegó al Real Madrid en 2017 procedente del Getafe y conquistó la Liga en sus tres temporadas al frente del Juvenil C y el Juvenil B. Sus resultados hicieron que fuera conocido como el «entrenador de los récords». En 2019 firmó una campaña espectacular con el Juvenil C: 95 puntos, 157 goles a favor y únicamente 26 en contra.

Hijo de Manuel Fernández Trigo, histórico gerente del Real Madrid, e ingeniero informático de formación, Manu Fernández combina conocimiento futbolístico, capacidad de gestión y un profundo sentimiento madridista. Trabaja lejos de los focos, pero su influencia resulta decisiva en la planificación deportiva y económica del club.

Llegó para cambiar La Fábrica de arriba abajo y los resultados le están dando la razón. Más jugadores para el primer equipo, más títulos, más presencia en España y más ingresos por las salidas. Detrás de esa transformación está uno de los hombres más discretos y poderosos de Valdebebas: Manuel Fernández.