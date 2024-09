En el Madrid lo tienen claro: «Sólo la unidad de los jugadores puede acabar con esta locura de calendario»

En el Real Madrid tienen claro que la única solución para acabar con un calendario que afecta directamente a la salud de los jugadores pasa por la unidad de los principales protagonistas de este negocio que mueve a tantas personas y millones de euros. Es decir, por la unidad de los futbolistas. Desde Valdebebas, donde más preocupados están por un calendario que afecta especialmente a los blancos, ya que puede ser el equipo que más partidos juegue esta temporada y el único que participará en todas las competiciones, apuntan directamente a los deportistas como solución más efectiva.

Desde la entidad madridista consideran que un paso al frente de los jugadores, plantándose ante un calendario que les asfixia cada vez más, sería la solución más rápida para que UEFA y FIFA recondujesen un modelo en el que sólo se prima la cantidad sin importar la calidad de los partidos y, lo más importante, la salud de los futbolistas.

En el Real Madrid tienen claro que no se van a oponer a jugar ningún tipo de competición. Los blancos esta temporada participan en siete torneos -uno de ellos ya lo ha jugado y ganado como es la Supercopa de Europa-, y no renunciarán a absolutamente nada, pero al mismo tiempo son sensibles con sus jugadores, por lo que si estos son capaces de unirse y «plantarse de verdad», tendrían su respaldo empezando por un Ancelotti que en diferentes ocasiones ha mostrado su malestar por esta circunstancia.

«Es muy comprensible la queja de los jugadores, pero el principal problema es que ellos no se unen y, por lo tanto, no hacen nada realmente efectivo para cambiar esto», aseguran fuentes del Real Madrid a OKDIARIO sobre el infernal calendario de esta temporada. El club no va a dejar de ingresar dinero por participar en las diferentes competiciones para las que se clasifique, pero al mismo tiempo entiende perfectamente la situación de unos deportistas que están al límite.

Sin ir más lejos, Ancelotti apuntaba en la previa del duelo de Champions contra el Stuttgart al calendario como principal culpable de la cantidad de lesiones que están sufriendo todos los equipos, siendo el Real Madrid uno de los más perjudicados en este inicio de curso. «El problema es el calendario. Evidentemente lo estamos estudiando. Ahora jugamos esta competición con un nuevo formato, más partidos, veremos cómo va. Hay que reducir el número de partidos. Si los organismos que mandan no piensan que los jugadores se lesionan porque juegan demasiado, tenemos un problema», explicaba el italiano.

Amenaza de huelga

Este martes, en la previa del partido del Manchester City, Rodri Hernández se puso serio y avanzó una posible huelga de futbolistas en un futuro próximo. «Estamos a punto de ir a la huelga», comentó el jugador español, uno de los capitanes de la selección. «Por mi experiencia puedo decir que jugar 60 o 70 partidos no es óptimo. Un jugador quizá pueda estar al máximo nivel si disputa entre 40 y 50 partidos, luego bajará el rendimiento», explicó Rodri.

El cabreo de los jugadores va en serio y Rodri Hernández ha hablado abiertamente de ir a la huelga en un futuro. «Creo que estamos a punto de llegar a eso», ha contestado cuando un periodista le preguntó sobre las cosas que podían hacer los futbolistas para parar este apretado calendario y si entre esas medidas estaba la huelga.

Este cansancio en los futbolistas viene motivado por los aumentos cada año de más partidos en el calendario, ya sea de clubes o de selecciones. Este martes (el Manchester City arranca el miércoles) comenzó la nueva Champions League, que trae un formato en el que se juegan dos partidos más que hasta ahora. E incluso algunos equipos tendrán que jugar cuatro duelos más para llegar a octavos de lo que ocurría en las últimas temporadas.