El Madrid aprende la lección en Leipzig

“De una derrota se aprende más que de 10 victorias”. Carlo Ancelotti lo dejó claro tras perder ante el Leipzig. La primera vez que esto sucede en la temporada. Los blancos no estuvieron a la altura del encuentro y se vieron superados por un equipo que mostró su físico desde el primer minuto, cuando Courtois empezó a salvar al equipo. Este resultado es el primer gran borrón de los madridistas en lo que va de curso y el entrenador italiano ha querido quitar hierro de puertas hacia fuera del vestuario, aunque dentro de la caseta madridista se ha recibido el toque de atención. El equipo tiene claro que no se pueden repetir otros 20 minutos como los ofrecidos en el RB Arena.

El Real Madrid abandonó Alemania sin puntos, pero con una lección aprendida. Los jugadores se han llevado un toque de atención que Ancelotti llevaba anticipando varias conferencias de prensa. “No nos podemos mirar tanto al espejo” o “no somos invencibles”, son algunos de los avisos que ha dejado el italiano ante los periodistas en sus últimas comparecencias. Carletto, que ya ha visto casi todo en el mundo del fútbol, sabía que esta derrota iba a llegar antes o después y, como ha reconocido, el resultado cosechado ante el Leipzig duele, pero lo justo, ya que, salvo hecatombe ante el Celtic, el próximo miércoles en el estadio Santiago Bernabéu debería ser un mal recuerdo sin consecuencias.

Por ello, tras el encuentro, Ancelotti no abroncó a sus jugadores dentro del vestuario. Actuó más como el padre que sabe que vas a tropezar y, en vez de echarte una bronca, te echa una mano para levantarte y que continúes el camino. Así ha actuado el italiano con sus jugadores, que saben que no han estado a la altura y que deben subir el nivel de intensidad.

El vestuario, lejos de echarse cosas en cara, ha hecho autocrítica, reconocen que no han estado bien y sólo piensa en ganar los cuatro partidos que quedan hasta el Mundial para cerrar con sobresaliente esta primera parte de la temporada. Ancelotti no olvida que estos jugadores son líderes y están en octavos de final de la Champions, por lo que no hay ninguna duda sobre ellos. Acabar en lo más alto de la clasificación en Liga y como primeros la fase de grupos de la máxima competición continental es el gran reto.