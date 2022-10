Las notas del Real Madrid contra el Leipzig: Courtois evita algo peor

El Real Madrid sufrió la primera derrota de la temporada ante el Leipzig en la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions. El conjunto alemán arrasó a los de Ancelotti en los primeros 20 minutos de partido y cuando los blancos empezaron buscar el empate terminaron de sentenciar el duelo. Sólo Courtois, Vinicius y Asensio se salvaron en la derrota.

Courtois – BIEN

Tras demostrar que ya estaba recuperado ante el Sevilla, volvió a ser titular en Alemania. En el primer minuto de partido ya tuvo que salvar a los blancos. Estuvo providencial sacando el primer disparo en el gol del Leipzig, pero imposible en el de Gvardiol, que terminó en gol. Antes del minuto 20 volvió a salvar los muebles con una gran mano y, a continuación, Nkunku reventó la portería del belga. Vendido en el gol de Werner. A pesar de todo, fue el mejor.

Lucas Vázquez – SUSPENSO

Titular en el lateral derecho por Dani Carvajal. Sobrepasado por los ataques del Leipzig en la primera mitad. Intentó sumar en ataque sin mucha precisión. Vio amarilla al comienzo de la segunda mitad tras una dura entrada. Fue sustituido por Carvajal.

Militao – SUSPENSO

Jefe de la defensa ante el Leipzig. No fue capaz de controlar a Nkunku. Con el paso de los minutos fue mejorando. No se enteró en el gol de Werner.

Nacho – APROBADO

Titular y capitán. Comenzó el encuentro como central, pero viendo la sangría defensiva que era el Real Madrid pasó al lateral izquierdo. El equipo se asentó con estos movimientos. Fue sustituido por Alaba en el minuto 68.

Rüdiger – APROBADO

Titular en el costado zurdo. El alemán no fue central en su tierra, aunque pronto cambió su posición con Nacho. Igual de superado que toda la zaga madridista y mejorando con el paso de los minutos. Con la entrada de Alaba y la salida de Nacho, regresó a la posición de central.

Tchouaméni – APROBADO

Pivote del Real Madrid frente al Leipzig. Sufrió en los primeros minutos, cuando no era capaz de contener los ataques de los alemanes. En el gol de Nkunku no es lo suficientemente contundente y el balón se le escapa, dejando vendido a Courtois ante el delantero francés. Creció con el partido. No supo tapar la línea de pase en el gol de Werner.

Camavinga – APROBADO

Novedad en el centro del campo. De lo más potable del Real Madrid. Sus arrancadas rompieron líneas y generaron problemas. Siempre una opción para sus compañeros.

Kroos – SUSPENSO

Le costó tomar el pulso al partido y el Real Madrid lo pagó. Con el paso de los minutos fue creciendo. Una pérdida en salida de balón estuvo cerca de acabar en gol. Tras un duelo en el que no estuvo preciso, fue cambiado por Hazard.

Asensio – BIEN

La gran novedad del once. Primera titularidad del balear esta temporada. Le costó aparecer y cuando lo hizo asistió a Vinicius en el primer gol del Real Madrid.

Vinicius – BIEN

No descansa el brasileño. El mejor del Real Madrid. Dio un pase a Rodrygo que cerca estuvo de acabar en gol y, a continuación, lo intentó con un disparo desde la frontal. Al borde del descanso recortó diferencias con un cabezazo. Rozó el empate tras otra asistencia de Asensio.

Rodrygo – APROBADO

Otra vez sin Benzema actuó de delantero. Tuvo la primera oportunidad del Real Madrid en la primera mitad con un disparo que paró Blaswich. En el descuento transformó un penalti que le hicieron a él.

Alaba – SUSPENSO

Entró con 20 minutos por delante por Nacho. Ocupó la posición de lateral izquierdo. No pudo parar a Simakan en la jugada del gol de Werner.

Carvajal – APROBADO

Saltó al campo por Lucas Vázquez. Aportó poco.

Hazard – APROBADO

Entró por Kroos con 15 minutos por delante. No jugaba desde el 11 de octubre. Derrochó calidad en una jugada que estuvo cerca de acabar en gol de Vincius.

Ancelotti – SUSPENSO

Apostó por las rotaciones. Viendo como su equipo estaba sufriendo en la primera mitad, ajustó líneas y cambió las posiciones de Rüdiger por Nacho. Los cambios no cambiaron nada.