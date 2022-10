Courtois atendió a los medios de comunicación tras la derrota del Real Madrid ante el Leipzig en la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions. El belga se quejó de la intensidad defensiva del equipo en los goles recibidos.

Dormidos

“Nos falta lo que nos pasa a veces. Salimos dormidos, sin intensidad y sin agresividad. Ancelotti lo avisó y no se puede salir así. En el primero defendemos mal y en el segundo igual. No ha sido un buen partido y en el tercero nos mataron”.

Falta de intensidad

“Como portero lo vas notando. Notas que no ganas los duelos. Por falta de intensidad. Si no se puede más no se puede más. Es un equipo que a la contra que tiene con la velocidad es imposible”.

Pensar en el futuro

“Ellos estaban en un bloque más bajo y nos pillan a la contra, pero siendo más precisos podríamos haber ganado. El 2-2 nos habría puesto por encima. Tampoco defendemos bien en el tercer gol. Hay que descansar y el domingo más”.