Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la derrota del Real Madrid frente al Leipzig en la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions. El conjunto alemán arrasó al vigente campeón de Europa en los primeros 20 minutos de partido y cuando los blancos empezaron buscar el empate terminaron de sentenciar el duelo.

Goles a balón parado

“Hemos encajado gol a balón parado y el partido entró en la dinámica que ellos querían, que era disfrutar las contras. La llave fueron los dos primeros goles, que pusieron el partido donde ellos querían”.

Sin críticas

“No me enfado. Es una derrota que nos molesta, pero no nos hace mucho daño. Antes o después tenía que pasar. Es un momento de la temporada que no se puede mirar atrás. No puedo criticar a un equipo que lo ha hecho muy bien”.

Aprender

“En una derrota se aprende más que con 10 victorias. Hicimos errores al principio. A balón parado somos muy contundentes, pero hoy no. Hemos jugado de una manera que no queríamos. Era mejor tener un bloque más bajo, pero el gol en contra lo cambió todo”.

Cambio de Nacho y Rüdiger

“Nacho está más acostumbrado a presionar más arriba que Rüdiger. Tras los 10 primeros minutos el partido fue bueno”.

Asensio

“Ha jugado bien, ha sufrido, ha dado una asistencia y ha cumplido”.

«Cada uno tiene su opinión».

Sistema

«Teníamos bajas, pero los que han jugado han cumplido. El error fue al principio, porque con ventaja han jugado como querían. El partido lo hemos jugado y hemos tenido continuidad. Para remontar el partido hay que tomar riesgos, lo hicimos y no nos ha salido bien. Los que estaban en casa no podían jugar. Estos futbolistas han ganado muchos partidos».